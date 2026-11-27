لندن-سانا

ترتبط القراءة من أجل المتعة بفوائد متعددة للصحة النفسية والقدرات المعرفية، إذ تسهم في تنشيط الذاكرة وتحسين الانتباه والتركيز، فضلاً عن تعزيز التعاطف والحد من التوتر، وقد يكون لها دور في دعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

ووفقاً لما نشره موقع «ساينس ديلي» العلمي في 20 تشرين الثاني الجاري، استعرضت مراجعة علمية أعدها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، بالتعاون مع مؤسسة «ذا كوينز ريدينغ روم» الخيرية، الأدلة المتعلقة بتأثير القراءة في الصحة النفسية والقدرات المعرفية، وأشارت إلى أن القراءة بدافع المتعة والاستمتاع بها تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق فوائدها، بصرف النظر عن نوع المادة المقروءة.

وأظهرت الأدلة التي استعرضتها المراجعة أن القراءة خلال مرحلة الطفولة ترتبط بتطور أفضل للدماغ، وتحسن مهارات الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية المسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك، كما ترتبط بأداء أكاديمي أفضل ومستويات أعلى من الصحة النفسية لدى الأطفال.

ولفت الباحثون إلى أهمية تشجيع الأطفال على قراءة الموضوعات التي تثير اهتمامهم، بما فيها القصص المصورة والروايات الرسومية، لما لذلك من دور في جعل القراءة نشاطاً محبباً وترسيخها عادة يومية، كما أن القراءة المشتركة بين الآباء والأطفال والمشاركة في نوادي الكتب توفر فرصاً إضافية للتفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد.

ولا تقتصر فوائد القراءة على مرحلة الطفولة، إذ تشير النتائج إلى أن قراءة الأعمال الأدبية لمدة خمس دقائق قد تساعد في خفض مستويات التوتر بنحو 20 بالمئة، إلى جانب تحسين التركيز والقدرة على حل المشكلات والتخفيف من الشعور بالوحدة.

وفيما يتعلق بصحة الدماغ مع التقدم في العمر، ربطت النتائج بين ممارسة الأنشطة المحفزة للعقل، ومنها قراءة الكتب والصحف والمجلات، وانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، ما يسلط الضوء على أهمية استمرار النشاط الذهني خلال المراحل العمرية المختلفة.

كما أظهرت دراسات تصوير الدماغ اختلافات بنيوية لدى الأشخاص الذين يمارسون القراءة، شملت مناطق مرتبطة باللغة والتعلم والتنظيم العاطفي، إلى جانب اختلافات في سمك القشرة الدماغية والروابط داخل المادة البيضاء، وهي بنى تؤدي دوراً مهماً في معالجة المعلومات والوظائف المعرفية.

ورغم هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن ارتباط القراءة بانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف لا يثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن الأدلة المتاحة تبرز أهمية الأنشطة الذهنية المنتظمة في دعم القدرات المعرفية والصحة النفسية، وتجعل القراءة إحدى العادات التي يمكن المواظبة عليها للمحافظة على نشاط الدماغ على المدى الطويل.