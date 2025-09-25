“ناسا” تطلق رحلتها المأهولة إلى القمر مطلع 2026

واشنطن-سانا

أكدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أنها ماضية في خططها لإرسال رواد فضاء إلى القمر مطلع عام 2026، ضمن مهمة “أرتميس 2″، التي تمثل خطوة أساسية لعودة الأميركيين إلى سطحه بعد أكثر من خمسة عقود.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية AFP عن المسؤولة في “ناسا” لاكيشا هوكينز قولها: “إن الموعد الأقصى لإطلاق المهمة حُدد في شهر نيسان 2026، مع إمكانية تقديمه إلى شهر شباط، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات السابقة”.

وأوضحت هوكينز أن الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء، بينهم رائد كندي، سيكون أول من يدور حول القمر منذ أكثر من 50 عاماً دون الهبوط على سطحه.

ومن المقرر أن تلي هذه المهمة رحلة “أرتميس 3” في منتصف عام 2027، لتكون الأولى الهادفة فعلياً إلى إنزال الرواد الأميركيين مجدداً على سطح القمر.