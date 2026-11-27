سنغافورة-سانا
أكدت سنغافورة اليوم الجمعة أنها تتواصل مع الشركات المحلية لتقييم تأثير تشديد الولايات المتحدة ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركة التكنولوجيا الأمريكية “إنفيديا”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ قوله، خلال مؤتمر صحفي: إن “الحكومة تتواصل مع الشركات لمعرفة مدى تأثير هذه الإجراءات على أعمالها”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن الشركة الأمريكية أوقفت شحنات الخوادم المزودة بهذه الرقائق إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا.
وكانت الولايات المتحدة شددت الأسبوع الماضي ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، في إطار مساعيها لسد الثغرات التي قد تتيح وصول هذه التكنولوجيا إلى الصين، ومنع الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير الرقائق إليها منذ عام 2022.
وتستهدف الإجراءات الأمريكية الجديدة، الحد من عمليات تهريب الرقائق إلى الصين، بما في ذلك استخدام شركات صينية مراكز بيانات في دول ثالثة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا، لاستئجار قدرات حوسبية متطورة.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” أمس الخميس عن مصادر، أن “إنفيديا” طلبت من شركائها وقف شحن الخوادم المزودة برقائقها إلى الدول الأربع، دون اتضاح المدة التي سيستمر خلالها هذا الإجراء، وسط مساعٍ من مشغلي مراكز البيانات للحصول على توضيحات بشأن متطلبات تراخيص التصدير الجديدة.
فيما حذر محللون في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن الاستثمارات في مراكز البيانات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد تباطؤاً وتصبح أكثر انتقائية، في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وأوضح المحللون أن حكومات دول جنوب شرق آسيا ستواجه صعوبة أكبر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا الصينية.