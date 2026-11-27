سنغافورة-سانا‏

أكدت سنغافورة اليوم الجمعة أنها تتواصل مع الشركات المحلية لتقييم تأثير تشديد ‏الولايات المتحدة ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركة ‏التكنولوجيا الأمريكية “إنفيديا”.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ قوله، ‏خلال مؤتمر صحفي: إن “الحكومة تتواصل مع الشركات لمعرفة مدى تأثير هذه ‏الإجراءات على أعمالها”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن الشركة ‏الأمريكية أوقفت شحنات الخوادم المزودة بهذه الرقائق إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند ‏وإندونيسيا.‏

وكانت الولايات المتحدة شددت الأسبوع الماضي ضوابط تصدير رقائق الذكاء ‏الاصطناعي المتطورة، في إطار مساعيها لسد الثغرات التي قد تتيح وصول هذه ‏التكنولوجيا إلى الصين، ومنع الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير الرقائق ‏إليها منذ عام 2022.‏

وتستهدف الإجراءات الأمريكية الجديدة، الحد من عمليات تهريب الرقائق إلى الصين، ‏بما في ذلك استخدام شركات صينية مراكز بيانات في دول ثالثة، ولا سيما في جنوب ‏شرق آسيا، لاستئجار قدرات حوسبية متطورة.‏

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” أمس الخميس عن مصادر، أن “إنفيديا” طلبت من ‏شركائها وقف شحن الخوادم المزودة برقائقها إلى الدول الأربع، دون اتضاح المدة التي ‏سيستمر خلالها هذا الإجراء، وسط مساعٍ من مشغلي مراكز البيانات للحصول على ‏توضيحات بشأن متطلبات تراخيص التصدير الجديدة.‏

فيما حذر محللون في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن الاستثمارات في مراكز ‏البيانات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد تباطؤاً وتصبح أكثر انتقائية، في ظل ‏تشديد الرقابة الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.‏

وأوضح المحللون أن حكومات دول جنوب شرق آسيا ستواجه صعوبة أكبر في تحقيق ‏التوازن بين الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وجذب ‏الاستثمارات من شركات التكنولوجيا الصينية.‏