أمريكية تحقق رقماً قياسياً برفع نحو 290 كيلوغراماً باستخدام الوركين

واشنطن-سانا

حققت مدربة لياقة بدنية أمريكية رقماً قياسياً عالمياً في تمرين دفع الورك بالأوزان، بعد رفعها وزناً بلغ 639 رطلاً، أي نحو 290 كيلوغراماً، لتسجل رقماً قياسياً جديداً في هذه الفئة.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية أمس السبت، أن ليليان زامورا ألونسو، المقيمة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حققت الرقم القياسي لأثقل وزن في تمرين دفع الورك للسيدات، خلال محاولة أجرتها في 27 آذار الماضي في صالة «ميامي آيرون جيم»، قبل أن يُعتمد الرقم بعد نحو خمسة أشهر.

وأوضحت زامورا ألونسو أنها تمارس رفع الأثقال منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها، وأنها قررت السعي إلى الرقم القياسي بعدما علمت أن الرقم السابق بلغ 605 أرطال، مشيرة إلى أنها تمكنت لاحقاً من رفع 670 رطلاً في محاولاتها التدريبية، لكنها اختارت وزناً أقل للمحاولة الرسمية لضمان توثيقها وفق المتطلبات المحددة.

ويُعد تمرين دفع الورك من تمارين القوة التي تستهدف عضلات الأرداف، ويُنفذ برفع الوركين مع الاستناد إلى مقعد ووضع وزن مناسب على منطقة الحوض.