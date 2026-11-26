كانبرا-سانا

طوّر باحثون أستراليون شاشة إلكترونية تجريبية قادرة على الاحتفاظ بالصور المعروضة عليها لأشهر، دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء للحفاظ عليها، في تقنية قد تمهد لتطوير شاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وذكر موقع «نو ريدج» الأسترالي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا والطب، اليوم الخميس، أن فريقاً بحثياً من جامعة آر إم آي تي والجامعة الوطنية الأسترالية، توصل إلى هذه التقنية باستخدام غشاء رقيق مصنوع من مادة سيلينيد الأنتيمون، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «أبحاث الفوتونيات المتقدمة».

وأوضح الباحثون أن الشاشة تعمل من خلال تغيير ترتيب ذرات المادة باستخدام نبضات ليزر قصيرة لتشكيل الصور، فيما يمكن محو المحتوى المعروض عبر تسخين الغشاء بصورة متجانسة، وتمكّن الفريق من عرض صور لخريطة أستراليا وحيوان الكوالا، احتفظت إحداها بوضوحها دون تغير ملحوظ لمدة ثلاثة أشهر، كما نجح في إنتاج ألوان متعددة، بينها الأزرق والرمادي والبرتقالي.

ويعمل الباحثون حالياً على تطوير آلية تتيح التحكم بالشاشة باستخدام الإشارات الكهربائية بدلاً من الليزر، بما يسهل استخدامها في تطبيقات إلكترونية مختلفة.

وتختلف هذه التقنية عن الشاشات التقليدية التي تستهلك الطاقة لإنتاج الضوء، إذ تعتمد على عكس الضوء المحيط لإظهار الصور، على غرار صفحات الكتب، ولا تحتاج إلى الكهرباء للاحتفاظ بالمحتوى بعد عرضه، ما قد يتيح استخدامها مستقبلاً في الملصقات الإلكترونية وشاشات عرض المعلومات الثابتة، التي لا تستهلك الطاقة إلا عند تغيير محتواها.