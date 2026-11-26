حماة-سانا‏

نظّم مركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة السورية بحماة اليوم الخميس، بازاراً بعنوان “أنامل تصنع الأمل” ‏بمشاركة عدد من السيدات اللواتي عرضن منتجات يدوية ومشاريع منزلية متنوعة، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية تهدف ‏إلى دعمهن وتمكينهن اقتصادياً.‏

وأوضحت مديرة مركز دعم وتمكين المرأة في الجمعية ميس صالح في تصريح لمراسل سانا، أن البازار يُقام بمناسبة الحملة ‏الدولية “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، ويتيح للسيدات اللواتي تلقين تدريبات مهنية وتعليمية في المركز، عرض ‏منتجاتهن والتعريف بمشاريعهن والترويج لها، مبينةً أن المعروضات تشمل منتجات غذائية وأعمالاً يدوية متنوعة.‏

ولفتت صالح إلى أن البازار ضم تشكيلة واسعة من المنتجات المصنوعة يدوياً، شملت أعمال الكروشيه والتطريز والحقائب ‏والإكسسوارات والشموع المعطرة والشوكولا والحلويات والمعجنات والمؤونة المنزلية، إضافةً إلى المنتجات الصوفية ‏والسيراميك والريزن، وغيرها من المشغولات اليدوية.‏

من جهتها أشارت المشاركة سلوى المبيض في تصريح مماثل، إلى أنها عرضت منتجات الحلويات المنزلية والمؤونة، حيث ‏يساعدها هذا العمل على زيادة دخل أسرتها وتطوير مشروعها، لافتةً إلى أن البازارات تتيح فرصة التواصل المباشر مع ‏الزبائن، والتعريف بالمنتجات التي تسوّقها عادةً عبر الإنترنت.‏

من جانبها بيّنت زائرة البازار لينا شعار، أن هذه الفعاليات تسهم في التعريف بالمشاريع الصغيرة التي تنفذها النساء من ‏منازلهن، وتوسيع انتشارها بما يساعدهن على تحقيق التمكين الاقتصادي، منوّهةً بتنوع المعروضات وإبداع السيدات في ‏الأشغال اليدوية.‏

وتعكس هذه البازارات أهمية المبادرات المجتمعية في دعم السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة، وفتح نوافذ جديدة أمام ‏المنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي.‏