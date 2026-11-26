حماة-سانا
نظّم مركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة السورية بحماة اليوم الخميس، بازاراً بعنوان “أنامل تصنع الأمل” بمشاركة عدد من السيدات اللواتي عرضن منتجات يدوية ومشاريع منزلية متنوعة، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية تهدف إلى دعمهن وتمكينهن اقتصادياً.
وأوضحت مديرة مركز دعم وتمكين المرأة في الجمعية ميس صالح في تصريح لمراسل سانا، أن البازار يُقام بمناسبة الحملة الدولية “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، ويتيح للسيدات اللواتي تلقين تدريبات مهنية وتعليمية في المركز، عرض منتجاتهن والتعريف بمشاريعهن والترويج لها، مبينةً أن المعروضات تشمل منتجات غذائية وأعمالاً يدوية متنوعة.
ولفتت صالح إلى أن البازار ضم تشكيلة واسعة من المنتجات المصنوعة يدوياً، شملت أعمال الكروشيه والتطريز والحقائب والإكسسوارات والشموع المعطرة والشوكولا والحلويات والمعجنات والمؤونة المنزلية، إضافةً إلى المنتجات الصوفية والسيراميك والريزن، وغيرها من المشغولات اليدوية.
من جهتها أشارت المشاركة سلوى المبيض في تصريح مماثل، إلى أنها عرضت منتجات الحلويات المنزلية والمؤونة، حيث يساعدها هذا العمل على زيادة دخل أسرتها وتطوير مشروعها، لافتةً إلى أن البازارات تتيح فرصة التواصل المباشر مع الزبائن، والتعريف بالمنتجات التي تسوّقها عادةً عبر الإنترنت.
من جانبها بيّنت زائرة البازار لينا شعار، أن هذه الفعاليات تسهم في التعريف بالمشاريع الصغيرة التي تنفذها النساء من منازلهن، وتوسيع انتشارها بما يساعدهن على تحقيق التمكين الاقتصادي، منوّهةً بتنوع المعروضات وإبداع السيدات في الأشغال اليدوية.
وتعكس هذه البازارات أهمية المبادرات المجتمعية في دعم السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة، وفتح نوافذ جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي.