إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، مقتل 12 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة بالجيش (ISPR) قولها، في بيان: إن العمليات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وانطلقت في العشرين من تشرين الثاني الجاري، وشملت مناطق نوشكي وسيفي وبنجغور وكيتش في الإقليم.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، مقتل 15 مسلحاً خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في بلوشستان.

وتشهد مناطق الإقليم هجمات متكررة تنفذها مجموعات مسلحة، فيما تتواصل العمليات الأمنية التي ينفذها الجيش الباكستاني لملاحقة المسلحين.