واشنطن-سانا

كشف باحثون أمريكيون عن دور بروتين في حماية أقراص العمود الفقري من التلف المرتبط بالتقدم في العمر، في اكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات مستقبلية لآلام الظهر المزمنة.

وذكرت جامعة يوتا الأمريكية على موقعها الرسمي أمس الأول، أن الدراسة أجراها فريق بحثي بإشراف الدكتور روبي دي بولز، الأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية بكلية جون ومارسيا برايس للهندسة في الجامعة، وبمشاركة متخصصين في جراحة العظام من كلية سبنسر فو إكليس للطب، وباحثين من معهد هانتسمان للسرطان، إلى جانب باحثين من جامعات ومؤسسات علمية أخرى.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات بروتين «BLST» في أقراص العمود الفقري المتضررة أو المتقدمة في العمر، كما بيّنت أن زيادة إنتاجه في خلايا بشرية ضمن المختبر أسهمت في الحد من تلف الحمض النووي ومؤشرات شيخوخة الخلايا، في حين أدى خفض نشاطه في تجارب على الحيوانات إلى تدهور الأقراص وظهور سلوكيات مرتبطة بالألم.

وأوضح الباحثون أن البروتين يؤدي دوراً في حماية خلايا أقراص العمود الفقري من التلف، ما يجعله هدفاً محتملاً للأبحاث الرامية إلى تطوير علاجات مستقبلية لآلام الظهر، فضلاً عن إمكانية دراسة دوره في أمراض أخرى ترتبط بتلف الحمض النووي، مثل السرطان والأمراض التنكسية العصبية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها البحثية، وتتطلب إجراء مزيد من الدراسات لتحديد إمكانية الاستفادة من البروتين في تطوير علاجات قابلة للاستخدام لدى البشر.

وتقع أقراص العمود الفقري بين الفقرات، وتعمل كوسائد مرنة تساعد على الحركة وامتصاص الضغط، إلا أن تدهورها بفعل التقدم في العمر أو الإصابات قد يؤدي إلى آلام الظهر وتراجع القدرة على الحركة.