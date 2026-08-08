تقنية جديدة لمراقبة الغلوكوز عبر خاتم ذكي يحلل العرق

واشنطن-سانا‏

طور باحثون في جامعة كاليفورنيا الامريكية خاتماً ذكياً ‏قابلاً للارتداء يمكنه تحليل العرق ومتابعة عدد من ‏المؤشرات الحيوية، بينها الغلوكوز، في خطوة قد تفتح ‏المجال أمام تطوير وسائل غير جراحية لمراقبة بعض ‏المؤشرات الصحية بصورة مستمرة‎.‎

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة “Nature ‎Communications‏” أواخر تموز الماضي أن فريقاً ‏بحثياً من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، بقيادة الباحث ‏أمير هزائي، طور نموذجاً أولياً لخاتم ذكي مزود ‏بمستشعرات دقيقة قادرة على تحليل مكونات العرق‎.‎

ويعتمد الجهاز على تقنية تستخلص كميات صغيرة من ‏العرق من الإصبع، قبل أن تقوم مستشعرات ‏كهروكيميائية مدمجة في الخاتم بتحليلها وإرسال البيانات ‏إلى تطبيق على الهاتف الذكي، ما يتيح متابعة التغيرات ‏في عدد من المؤشرات الحيوية بصورة مستمرة‎.‎

وتمكن النموذج الأولي من رصد عدة مؤشرات حيوية، ‏بينها الغلوكوز والكيتونات وحمض اليوريك واللاكتات ‏وفيتامين سي، إضافةً إلى الكحول، ما يوفر إمكانية ‏الحصول على مجموعة من المعلومات المرتبطة بالحالة ‏الصحية والنشاط البدني والاستقلاب‎.‎

وأظهرت الاختبارات التي أجراها الباحثون توافقاً بين ‏قياسات الغلوكوز التي سجلها الخاتم وقياسات أجهزة ‏تجارية لمراقبة الغلوكوز، بما في ذلك أجهزة المراقبة ‏المستمرة، إلا أن الباحثين أوضحوا أن الجهاز لا يزال ‏في مرحلة البحث والتطوير‎.‎

ويتميز الخاتم بصغر حجمه وإمكانية ارتدائه لفترات ‏طويلة، فيما يمكن إعادة شحنه وتشغيله لعدة ساعات، ‏الأمر الذي قد يجعله مستقبلاً خياراً عملياً لمراقبة ‏المؤشرات الحيوية دون الحاجة إلى إجراءات مؤلمة أو ‏متكررة‎.‎