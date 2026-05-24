نزاع “مايكروسوفت” و”أكتيفيجن” ينتهي بتسوية ربع مليار دولار

واشنطن-سانا

توصل مساهمو شركة “أكتيفيجن بليزارد” الأمريكية لصناعة ألعاب الفيديو إلى تسوية قضائية بقيمة 250 مليون دولار، لإنهاء دعوى اتهام للمديرين التنفيذيين السابقين للشركة وشركة مايكروسوفت ببخس حقهم أثناء صفقة الاستحواذ التاريخية التي تمت عام 2023 بقيمة 75.4 مليار دولار.

وذكرت رويترز أن وثيقة قضائية عُرضت أمام محكمة بولاية ديلاوير الأمريكية يوم أمس الجمعة أظهرت أن مساهمي الشركة، بقيادة صندوق التقاعد السويدي “سيوند إيه.بي فوندن”، اتهموا الإدارة التنفيذية السابقة لـ “أكتيفيجن” وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي السابق بوبي كوتيك، بخرق واجباتهم الائتمانية تجاه المستثمرين عبر الموافقة على سعر استحواذ منخفض قدره 95 دولاراً للسهم الواحد.

ووفقاً للوثيقة، فإن المساهمين اعتبروا أن كوتيك سارع إلى إتمام عملية الاندماج للاحتفاظ بمنصبه وجني مزايا مالية شخصية تصل إلى 400 مليون دولار تحت بند “تغيير الإدارة”، بعد استحواذ مايكروسوفت على شركة ” أكتيفيجن”.

ورغم نفي المدعى عليهم للاتهامات الموجهة إليهم، وتأكيدهم أن القبول بالتسوية جاء لتجنب أعباء وإجراءات التقاضي الطويلة، فإن الاتفاق يقضي بتحمل شركة “مايكروسوفت 40 بالمئة من قيمة التسوية”، في حين تُغطي شركات تأمين المسؤولية للمديرين والمسؤولين التنفيذيين النسبة المتبقية.

يُذكر أن هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة عام 2022، تعد الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وقد عززت موقع مايكروسوفت للقدرة على منافسة مجموعة سوني العالمية، وتنتظر التسوية الحالية التصديق النهائي من قبل القاضية كاثالين ماكورميك المشرفة على القضية.