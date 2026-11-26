عدن-سانا

أُصيب طفلان وامرأة، اليوم الخميس، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله: إن قناصة الميليشيا المتمركزين في جبل ضحيح أطلقوا النار على مدنيين في قرية حَمّة بعزلة الأقروض، التابعة لمديرية المسراخ جنوب شرقي المحافظة، ما أدى إلى إصابة طفلين وامرأة.

وكان ستة مدنيين، بينهم طفلة، أُصيبوا الأحد الماضي، جراء قصف وقنص ميليشيا الحوثي قرى ومناطق سكنية في عدد من مديريات صبر بالمحافظة.

وتفرض ميليشيا الحوثي حصاراً على محافظة تعز، أدى إلى إغلاق طرق رئيسة وعرقلة تنقل المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

وفي هذا السياق، حذرت السلطات المحلية في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري من حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بسبب نقص الوقود والأكسجين والأدوية اللازمة لاستمرار عمل 12 مستشفى رئيساً في المحافظة.