الرقة-سانا

نظّمت دائرة الطفولة المبكرة في مديرية التربية والتعليم بالرقة، اليوم الخميس، احتفالية ‏بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة.‏

وتضمّنت الاحتفالية عروضاً مسرحية هادفة، وأغانيَ للأطفال، وقصائد شعرية، ‏عكست مواهب الأطفال، وأضفت أجواء من الفرح والبهجة على الحضور.‏

وأوضح رئيس الدائرة عبد الكريم العمر في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من ‏الاحتفالية التأكيد على أهمية الطفل بوصفه أساس بناء المجتمع، مشيراً إلى أن أطفال ‏المحافظة عانوا خلال السنوات الماضية من الحرمان من حقوقهم الأساسية، في ‏مقدمتها الحماية والتعليم والرعاية الصحية، ما يستدعي تكثيف الجهود لتوفير الرعاية ‏والدعم اللازمين لهم.‏

وبيّن العمر، أن الدائرة تعمل على دمج مفاهيم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي في ‏الأنشطة التربوية، وتعزيز التعلم باللعب والأنشطة التفاعلية، وتوسيع التعاون مع الأسر ‏والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح للأطفال التعبير عن آرائهم ‏وتنمية قدراتهم.‏

ولفت العمر، إلى أن المديرية تشرف على 16 روضة حكومية، إضافةً إلى صفوف ‌‏”استعدوا” في المدارس، وتتابع واقع الروضات الحكومية والخاصة والمناهج وآليات ‏العمل فيها، بهدف تطوير خدمات الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة التعليم والرعاية.‏

وتأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركته في الأنشطة ‏الثقافية والتربوية والترفيهية، واكتشاف مواهبه وتنميتها، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ‏وداعمة لنموه.‏

ويحتفل العالم في 20 تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل، في مناسبة ‏تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم، وتجديد الالتزام بتوفير بيئة ‏آمنة تضمن لهم الحماية والتعليم والرعاية الصحية وفرص النمو، بعيداً عن العنف ‏والاستغلال والتمييز.