الرقة-سانا
نظّمت دائرة الطفولة المبكرة في مديرية التربية والتعليم بالرقة، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة.
وتضمّنت الاحتفالية عروضاً مسرحية هادفة، وأغانيَ للأطفال، وقصائد شعرية، عكست مواهب الأطفال، وأضفت أجواء من الفرح والبهجة على الحضور.
وأوضح رئيس الدائرة عبد الكريم العمر في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من الاحتفالية التأكيد على أهمية الطفل بوصفه أساس بناء المجتمع، مشيراً إلى أن أطفال المحافظة عانوا خلال السنوات الماضية من الحرمان من حقوقهم الأساسية، في مقدمتها الحماية والتعليم والرعاية الصحية، ما يستدعي تكثيف الجهود لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.
وبيّن العمر، أن الدائرة تعمل على دمج مفاهيم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي في الأنشطة التربوية، وتعزيز التعلم باللعب والأنشطة التفاعلية، وتوسيع التعاون مع الأسر والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح للأطفال التعبير عن آرائهم وتنمية قدراتهم.
ولفت العمر، إلى أن المديرية تشرف على 16 روضة حكومية، إضافةً إلى صفوف ”استعدوا” في المدارس، وتتابع واقع الروضات الحكومية والخاصة والمناهج وآليات العمل فيها، بهدف تطوير خدمات الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة التعليم والرعاية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركته في الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية، واكتشاف مواهبه وتنميتها، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنموه.
ويحتفل العالم في 20 تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم، وتجديد الالتزام بتوفير بيئة آمنة تضمن لهم الحماية والتعليم والرعاية الصحية وفرص النمو، بعيداً عن العنف والاستغلال والتمييز.