دمشق-سانا‏

نظمت مؤسسة حقوق الطفل، اليوم الخميس، فعالية “نوافذ” في المكتبة الوطنية بدمشق، بعنوان “لأجل من غابوا نبني ‏مستقبل من بقوا”، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، بمناسبة يوم الطفل العالمي ويوم التطوع ‏العالمي وذكرى التحرير.‏

وتهدف الفعالية إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم ‏لاكتساب مهارات جديدة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تقدمها الجهات المشاركة.‏

أنشطة تفاعلية وتقنيات حديثة

وأوضح مدير الفعالية يحيى النشواتي، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تتضمن أنشطة تفاعلية وتقنيات حديثة تراعي الفئات ‏العمرية المختلفة، وتتيح للأطفال تنمية مهاراتهم الإبداعية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.‏

وأشار النشواتي إلى أن هذه الفعالية تُقام بمشاركة واسعة من جهات معنية بالطفولة، بهدف تنمية قدرات الجيل الجديد ‏وتزويده بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء البلاد.‏

‏30 ركناً تعليمياً وتفاعلياً

من جهتها، بينت مشرفة الفعالية ومديرة العلاقات العامة في مؤسسة حقوق الطفل ميس عابدين، أن الفعالية تضم نحو 30 ‏ركناً متنوعاً، بالتعاون مع جهات تُعنى بحماية الطفولة، وتستهدف الأطفال حتى سن الثامنة عشرة.‏

وأوضحت أن الأركان تشمل مجالات الإعلام والبرمجة والروبوتيك واللغة العربية والأنشطة المدنية، إلى جانب أركان ‏متخصصة في تعليم وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة.‏

ولفتت عابدين إلى أن شعار الفعالية يجسد أهمية استمرارية الأجيال وتوعيتها بحقوقها وواجباتها تجاه المجتمع، ومساعدتها ‏على تحديد طموحاتها وتطوير قدراتها، بما يعزز فرص تمكينها وتحقيق تطلعاتها في مختلف المجالات.‏

وعبّر عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة التي أتاحتها الفعالية، والتي شملت تعلم البرمجة باستخدام الذكاء ‏الاصطناعي، والتعرف على المجهر، وأعمال الكروشيه، وزراعة الورود، وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية.‏

وتأسست مؤسسة حقوق الطفل عام 2006، وتعمل على تقديم برامج التدريب والتأهيل والرعاية للأطفال الأيتام وفاقدي ‏الرعاية الأسرية، إلى جانب تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية الهادفة إلى دعم نموهم وتنمية قدراتهم.‏