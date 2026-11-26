دمشق-سانا
نظمت مؤسسة حقوق الطفل، اليوم الخميس، فعالية “نوافذ” في المكتبة الوطنية بدمشق، بعنوان “لأجل من غابوا نبني مستقبل من بقوا”، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، بمناسبة يوم الطفل العالمي ويوم التطوع العالمي وذكرى التحرير.
وتهدف الفعالية إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات جديدة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تقدمها الجهات المشاركة.
أنشطة تفاعلية وتقنيات حديثة
وأوضح مدير الفعالية يحيى النشواتي، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تتضمن أنشطة تفاعلية وتقنيات حديثة تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتتيح للأطفال تنمية مهاراتهم الإبداعية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
وأشار النشواتي إلى أن هذه الفعالية تُقام بمشاركة واسعة من جهات معنية بالطفولة، بهدف تنمية قدرات الجيل الجديد وتزويده بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء البلاد.
30 ركناً تعليمياً وتفاعلياً
من جهتها، بينت مشرفة الفعالية ومديرة العلاقات العامة في مؤسسة حقوق الطفل ميس عابدين، أن الفعالية تضم نحو 30 ركناً متنوعاً، بالتعاون مع جهات تُعنى بحماية الطفولة، وتستهدف الأطفال حتى سن الثامنة عشرة.
وأوضحت أن الأركان تشمل مجالات الإعلام والبرمجة والروبوتيك واللغة العربية والأنشطة المدنية، إلى جانب أركان متخصصة في تعليم وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة.
ولفتت عابدين إلى أن شعار الفعالية يجسد أهمية استمرارية الأجيال وتوعيتها بحقوقها وواجباتها تجاه المجتمع، ومساعدتها على تحديد طموحاتها وتطوير قدراتها، بما يعزز فرص تمكينها وتحقيق تطلعاتها في مختلف المجالات.
وعبّر عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة التي أتاحتها الفعالية، والتي شملت تعلم البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف على المجهر، وأعمال الكروشيه، وزراعة الورود، وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية.
وتأسست مؤسسة حقوق الطفل عام 2006، وتعمل على تقديم برامج التدريب والتأهيل والرعاية للأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، إلى جانب تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية الهادفة إلى دعم نموهم وتنمية قدراتهم.