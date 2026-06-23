آبل تمنح سامسونغ الضوء الأخضر لتصنيع شاشات أول هاتف آيفون ‏قابل للطي وسط تحديات تقنية

واشنطن-سانا‌‎ ‎

كشفت تقارير تقنية حديثة عن تقدم شركة آبل في مشروعها المرتقب ‏لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، بعد منحها الضوء الأخضر لشركة ‌‏“سامسونغ” لبدء تصنيع شاشات‌‎ OLED ‎المخصصة للجهاز، في خطوة تُعد ‏من أبرز مراحل التطوير نحو دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي، ‏رغم استمرار وجود تحديات تقنية قد تؤثر على موعد الإطلاق النهائي‎.‎

ووفقاً لما ذكره موقع‎ “androidheadlines”‎، المتخصص بأخبار ‏التكنولوجيا، أمس فإن “سامسونغ” حصلت على عقد لتوريد شاشات الجهاز ‏مع خطط لإنتاج نحو 3 ملايين وحدة في الدفعة الأولى، فيما لا تزال المفصلة ‏تمثل العقبة الأبرز أمام بدء الإنتاج الكمي، بسبب تحديات تتعلق بآلية ‏التصميم والأداء الميكانيكي، وهو ما يبقي موعد الإطلاق المحتمل مرهوناً ‏بحل هذه المشكلات التقنية خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مشروع الهاتف القابل للطي ما زال في ‏مرحلة الاختبارات التقنية، في ظل سعي “آبل” إلى ضمان مستوى عالٍ من ‏الجودة والمتانة قبل طرحه في الأسواق، ما يجعل موعد الإطلاق النهائي ‏مرهوناً بحل التحديات الهندسية المرتبطة بالمفصلة واستكمال جاهزية ‏خطوط الإنتاج‎.‎