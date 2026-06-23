آبل تمنح سامسونغ الضوء الأخضر لتصنيع شاشات أول هاتف آيفون ‏قابل للطي وسط تحديات تقنية

واشنطن-سانا
كشفت تقارير تقنية حديثة عن تقدم شركة آبل في مشروعها المرتقب لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، بعد منحها الضوء الأخضر لشركة “سامسونغ” لبدء تصنيع شاشات OLED المخصصة للجهاز، في خطوة تُعد من أبرز مراحل التطوير نحو دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي، رغم استمرار وجود تحديات تقنية قد تؤثر على موعد الإطلاق النهائي.
ووفقاً لما ذكره موقع “androidheadlines”، المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أمس فإن “سامسونغ” حصلت على عقد لتوريد شاشات الجهاز مع خطط لإنتاج نحو 3 ملايين وحدة في الدفعة الأولى، فيما لا تزال المفصلة تمثل العقبة الأبرز أمام بدء الإنتاج الكمي، بسبب تحديات تتعلق بآلية التصميم والأداء الميكانيكي، وهو ما يبقي موعد الإطلاق المحتمل مرهوناً بحل هذه المشكلات التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مشروع الهاتف القابل للطي ما زال في مرحلة الاختبارات التقنية، في ظل سعي “آبل” إلى ضمان مستوى عالٍ من الجودة والمتانة قبل طرحه في الأسواق، ما يجعل موعد الإطلاق النهائي مرهوناً بحل التحديات الهندسية المرتبطة بالمفصلة واستكمال جاهزية خطوط الإنتاج.