نيويورك-سانا‏

اجتاحت فيضانات ناجمة عن ارتفاع استثنائي في أمواج المد البحري مناطق سكنية ‏عدة في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ولا سيما في منطقة ‏سان فرانسيسكو، نتيجة عاصفة في المحيط الهادئ وتأثيرات ظاهرة “إل نينيو”.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس أن منسوب المياه في خليج سان فرانسيسكو ‏بلغ 2.5 متر، وهو مستوى لم يُسجّل منذ أكثر من 40 عاماً، مشيرة إلى أن ‏الفيضانات غمرت مناطق عدة شمال الخليج، ولا سيما في بلدتي ميل فالي ‏ولاركسبور.‏

وعلى ساحل المحيط الهادئ، جنوب سان فرانسيسكو، تسببت الأمواج العاتية بأضرار ‏في رصيف بحري، وأغرقت طرقاً ومنازل في مدينة باسيفيكا، فيما بدأت السلطات ‏المحلية في بلدة كينغ سالمون شمال الولاية عمليات إجلاء للسكان.‏

وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية على حالة التأهب، محذرة مستخدمي ‏الطرق والمتنزهين من أمواج عاتية قد يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار.‏

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع منسوب المياه يعود إلى ثلاثة عوامل، هي الدورة الطبيعية ‏للمد والجزر، والتمدد الحراري لمياه المحيط المرتبط بالاحتباس الحراري، والذي تفاقم ‏هذا العام بفعل ظاهرة “إل نينيو”، إضافة إلى منخفض جوي ساحلي يسهم في تشكل ‏أمواج ضخمة.‏

وكانت عواصف جوية تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة تسببت في ‏وقت سابق اليوم بتأخير أكثر ‏من 6 آلاف رحلة جوية وإلغاء أكثر من 75 رحلة.‏