نيويورك-سانا
اجتاحت فيضانات ناجمة عن ارتفاع استثنائي في أمواج المد البحري مناطق سكنية عدة في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ولا سيما في منطقة سان فرانسيسكو، نتيجة عاصفة في المحيط الهادئ وتأثيرات ظاهرة “إل نينيو”.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس أن منسوب المياه في خليج سان فرانسيسكو بلغ 2.5 متر، وهو مستوى لم يُسجّل منذ أكثر من 40 عاماً، مشيرة إلى أن الفيضانات غمرت مناطق عدة شمال الخليج، ولا سيما في بلدتي ميل فالي ولاركسبور.
وعلى ساحل المحيط الهادئ، جنوب سان فرانسيسكو، تسببت الأمواج العاتية بأضرار في رصيف بحري، وأغرقت طرقاً ومنازل في مدينة باسيفيكا، فيما بدأت السلطات المحلية في بلدة كينغ سالمون شمال الولاية عمليات إجلاء للسكان.
وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية على حالة التأهب، محذرة مستخدمي الطرق والمتنزهين من أمواج عاتية قد يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع منسوب المياه يعود إلى ثلاثة عوامل، هي الدورة الطبيعية للمد والجزر، والتمدد الحراري لمياه المحيط المرتبط بالاحتباس الحراري، والذي تفاقم هذا العام بفعل ظاهرة “إل نينيو”، إضافة إلى منخفض جوي ساحلي يسهم في تشكل أمواج ضخمة.
وكانت عواصف جوية تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة تسببت في وقت سابق اليوم بتأخير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية وإلغاء أكثر من 75 رحلة.