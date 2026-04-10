دراسة: تزايد الإضاءة الليلية عالمياً يعيد رسم خريطة النشاط البشري

برلين-سانا

كشفت دراسة حديثة أن العالم يشهد تزايداً ملحوظاً في مستويات الإضاءة الليلية خلال السنوات الأخيرة، في تحول يعكس تغيرات في أنماط النشاط البشري واستهلاك الطاقة على مستوى العالم.

ووفقاً لموقع “ScienceDaily” العلمي، أظهرت بيانات أقمار صناعية عالية الدقة أن الإضاءة الليلية العالمية ارتفعت بنحو 2 بالمئة سنوياً بين عامي 2014 و2022، ما يعادل زيادة إجمالية تقارب ال 16 بالمئة، استناداً إلى قياسات جهاز “VIIRS Day/Night Band”.

وبينت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الرور في بوخوم الألمانية، بالتعاون مع مراكز بحثية أوروبية متخصصة بقيادة الباحث كريستوفر كايبا (Christopher Kyba)، الأستاذ المختص في أبحاث الإضاءة الليلية والاستشعار عن بعد، أن هذا النمو لم يكن متوازناً، حيث ارتفعت الانبعاثات الضوئية بنسبة 34 بالمئة في بعض المناطق، مقابل تراجعها بنحو 18 بالمئة في مناطق أخرى، ما يعكس تفاوتاً في النشاط الاقتصادي والسياسات المحلية.

وأشارت النتائج إلى أن دولاً مثل الصين والهند شهدت زيادة ملحوظة في الإضاءة الليلية نتيجة التوسع الحضري السريع، في حين سجلت بعض الدول الصناعية انخفاضاً نسبياً، يعود جزئياً إلى اعتماد تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة وسياسات الحد من التلوث الضوئي.

كما أظهرت الدراسة تأثر الإضاءة الليلية بالأحداث السياسية، إذ تراجعت بشكل حاد في أوكرانيا، في حين سجلت فرنسا انخفاضاً ملحوظاً نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقليل الإنارة العامة.

واعتمدت الدراسة على بيانات يومية دقيقة من أقمار صناعية تابعة لوكالة “ناسا” والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، ما أتاح رصد التغيرات قصيرة المدى بدقة أكبر.

وتبرز هذه النتائج أهمية متابعة تطور الإضاءة الليلية عالمياً، لما لها من تأثيرات على استهلاك الطاقة والبيئة، إلى جانب دورها في فهم التحولات في النشاط البشري على مستوى العالم.