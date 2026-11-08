من الشاشة إلى المزاد.. دراجة «باتمان» تبحث عن مالك جديد

لندن-سانا

طُرحت الدراجة النارية الشهيرة «باتبود»، التي استخدمت في تصوير أفلام «باتمان»، للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن، بسعر تقديري يبلغ نحو 1.2 مليون دولار أمريكي، لتشكل فرصة أمام هواة جمع المقتنيات السينمائية النادرة لاقتناء إحدى أبرز المركبات التي ظهرت على الشاشة الكبيرة.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أمس السبت، أن المزايدة على الدراجة، التي قادها الممثل كريستيان بيل في سلسلة الأفلام، تستمر عبر الإنترنت حتى الرابع من كانون الأول المقبل، موضحاً أنها مزودة بمحرك من إنتاج شركة «هوندا» اليابانية بسعة 750 سنتيمتراً مكعباً، وعجلات يبلغ قطرها 31 بوصة.

وصمم الدراجة المخرج كريستوفر نولان بالتعاون مع مصمم الإنتاج ناثان كراولي، وصُنعت منها ست نسخ لاستخدامها في تصوير المشاهد السينمائية، فيما تعد النسخة المطروحة في المزاد الوحيدة التي حصلت على موافقة رسمية من شركة «وارنر براذرز» الأمريكية للإنتاج السينمائي لبيعها.

وظهرت دراجة «باتبود» في فيلمي «فارس الظلام» عام 2008 و«نهوض فارس الظلام» عام 2012، وأصبحت من أبرز المركبات المميزة في سلسلة أفلام «باتمان» التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

وتعكس هذه الخطوة القيمة المتزايدة للمقتنيات المرتبطة بالأعمال السينمائية الشهيرة، ولا سيما القطع الأصلية التي ارتبطت بمشاهد وأحداث بارزة في تاريخ السينما.