واشنطن-أنقرة-سانا

يختلف الأطفال في طرق تفاعلهم مع الآخرين؛ فبعضهم يبادر إلى مساعدة أقرانه ومشاركة ألعابه ومواساة من يشعر بالحزن، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول لاكتساب هذه السلوكيات، وهو ما يرتبط، وفق دراسة علمية حديثة، بسمات شخصية وطباع تختلف من طفل إلى آخر.

وبحثت دراسة أجراها باحثون من جامعتي فرجينيا للتكنولوجيا وكاليفورنيا في إرفاين الأمريكيتين، وجامعات أوزيغين وTED وكوتش التركية، ونُشرت في مجلة «Developmental Psychology» العلمية أول أمس، العلاقة بين السمات الشخصية للأطفال وتطور سلوكهم الاجتماعي، مع التركيز على خصائص مثل حب الاستكشاف والمثابرة والانتظام في العادات وسرعة الانفعال، ومدى ارتباطها بسلوكيات المساعدة والمشاركة ومواساة الآخرين.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يميلون إلى استكشاف الأشياء الجديدة والمثابرة في أنشطتهم سجلوا مستويات أعلى من السلوكيات الإيجابية تجاه الآخرين، مثل تقديم المساعدة ومشاركة الأقران ومواساتهم، وذلك في بداية فترة متابعة الدراسة.

كما ارتبط الانتظام في العادات بارتفاع مستويات مواساة الآخرين، في حين ارتبطت سرعة الانفعال بمستويات أقل من مشاركة الطفل لأقرانه، ما يعكس وجود صلات بين بعض السمات الشخصية وطبيعة التفاعل الاجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة.

ورصد الباحثون أيضاً زيادة طفيفة في سلوكيات المساعدة والمشاركة والمواساة مع تقدم الأطفال في العمر، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المهارات تتطور تدريجياً خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، إذ تختلف طباعهم وطرق استجابتهم للمواقف وتفاعلهم مع المحيطين بهم، ولا يعني اختلاف هذه السمات أن طفلاً أقل قدرة من غيره على اكتساب مهارات التعاون والتعاطف.

وتؤدي الأسرة دوراً مهماً في تنمية السلوك الاجتماعي لدى الأطفال، من خلال تشجيعهم على اللعب الجماعي والمشاركة وتبادل الأدوار، ومساعدتهم على فهم مشاعر الآخرين، إلى جانب تقديم القدوة الحسنة في التعامل اليومي.

كما يساعد فهم طبيعة الطفل الأهل والمربين على اختيار أساليب تربوية تتناسب مع احتياجاته وخصائصه، وتشجيعه على بناء علاقات إيجابية مع أقرانه، بعيداً عن المقارنة أو مطالبته بتقليد الآخرين.

وتؤكد هذه النتائج أهمية الاهتمام بالنمو الاجتماعي والعاطفي في مرحلة الطفولة المبكرة، وإتاحة الفرص للأطفال للتفاعل والتعاون والتعبير عن مشاعرهم، بما يساعدهم على اكتساب مهارات تعزز قدرتهم على بناء علاقات اجتماعية إيجابية.