أمل جديد لمريضات سرطان الثدي.. باحثون يضعون حداً لمعاناة الكيماوي

لندن-سانا‏

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير اختبار جيني يمكنه تجنيب الملايين من ‏مريضات سرطان الثدي العلاج الكيماوي، في تجربة دولية من شأنها أن ‏تحدث تحولاً في إرشادات الرعاية الصحية حول العالم.‏

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس الجمعة، نتائج تجربة ‌‏”أوبتيما” التي أجرتها جامعة كوليدج لندن بإشراف الدكتور “روب شتاين”، ‏وشملت أكثر من 4000 مريضة من بريطانيا والنرويج والسويد وأستراليا ‏ونيوزيلندا وتايلاند، وأظهرت أن المريضات اللواتي حصلن على درجات ‏منخفضة في الاختبار الجيني يمكن علاجهن بالعلاج الهرموني وحده بنتائج ‏متطابقة تقريباً.‏

كما أظهرت النتائج أن ملايين النساء يمكنهن تجنب العلاج الكيماوي بأمان ‏دون زيادة خطر عودة السرطان، مما يجنبهن آثاراً جانبية قاسية قد تصل ‏إلى العقم، وقال الدكتور روب شتاين: “نتائجنا تمثل خطوة مهمة نحو علاج ‏أكثر تخصيصاً، وتظهر أن العديد من المرضى يمكنهم تجنب العلاج ‏الكيماوي بأمان دون المساس بنتائج علاجهم”.‏

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، وتعاني المريضات ‏من آثار جانبية سامة للعلاج الكيماوي تشمل تساقط الشعر والغثيان ‏والإرهاق، ويعمل الاختبار الجيني الجديد على تحديد من يحتاج إلى العلاج ‏الكيماوي ومن يمكنه الاستغناء عنه، مما ينهي عقوداً من الخيارات المحدودة ‏ويمهد لعصر جديد من الطب الشخصي.‏