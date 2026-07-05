توءمان بريطانيان يعيشان حياة متطابقة منذ عقود ويخضعان لعملية جراحية مماثلة في العين

لندن-سانا

يعيش التوءمان البريطانيان بيل وجون بودلر، البالغان من العمر 82 عاماً، حياة استثنائية متطابقة امتدت على مدى عقود طويلة، حيث لم يفترقا إلا في مناسبتين منذ الطفولة، وواصلا العمل والمعيشة والاهتمامات اليومية بأسلوب متشابه بشكل لافت.

ووفقاً لما نشره موقع “The Sun” البريطاني أمس السبت، واصل الشقيقان حياتهما في المنزل ذاته بمدينة برمنغهام، وعملا في الوظيفة نفسها لسنوات طويلة، كما اعتادا ارتداء ملابس متطابقة وممارسة النشاطات اليومية ذاتها، قبل أن يتقاعدا في الفترة نفسها بعد مسيرة مهنية مشتركة امتدت لعقود.

وأوضح الموقع أن التوءمين خضعا مؤخراً لعملية جراحية متطابقة لإزالة المياه البيضاء في العين اليمنى داخل العيادة نفسها، في واقعة وصفها الأطباء بأنها نادرة، نظراً لتزامن الحالة والإجراء الطبي لدى شقيقين متطابقين بهذا الشكل.

وأشار الشقيقان إلى أن نمط حياتهما المشترك مستمر منذ سنوات الدراسة وحتى العمل والتقاعد، لافتين إلى أنهما لا يتخيلان حياتهما بشكل منفصل، فيما يخططان لإجراء عملية مماثلة للعين الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وتُعد حالات التوءم المتطابق من الظواهر الإنسانية النادرة التي تحظى باهتمام طبي واجتماعي، نظراً للتشابه الجيني الكبير بين التوءمين، وما قد ينعكس عليه من تقارب في الأنماط الصحية والحياتية.