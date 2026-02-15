دراسة أمريكية: تناول المكسرات بانتظام يسهم في تحسين جودة النوم

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أعدّها باحثون في كلية الفنون الليبرالية في ولاية بنسلفانيا، أن تناول الفول السوداني وأنواع من المكسرات بشكل منتظم قد يسهم في تحسين جودة النوم، في نتيجة تضيف بعداً جديداً لأهمية إدراج هذه الأغذية ضمن النظام الغذائي اليومي، لما تحتويه من عناصر غذائية داعمة لصحة الجسم.

وبحسب ما نشرته مجلة Nutrients العلمية، شملت الدراسة طلاب مدارس وجامعات خضعوا لنظام غذائي غني بالفول السوداني والمكسرات والبروتينات النباتية، والعناصر الدقيقة المفيدة للصحة، حيث جرت متابعة جودة نومهم لعدة أسابيع قبل بدء النظام الغذائي وبعد تطبيقه، وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في نمط النوم لدى المشاركين.

وبيّنت النتائج أن النظام الغذائي كان أكثر توازناً في الأيام التي تناول فيها المشاركون المكسرات، كما تحسنت جودة نومهم، وظهر ذلك في الشعور براحة أكبر عند الاستيقاظ، وانخفاض مستويات الإرهاق الصباحي.

كما دعمت هذه المعطيات تحليلات سابقة لتجارب سريرية أجريت على بالغين، أظهرت وجود ارتباط بين تناول الجوز وتحسن جودة النوم، مع الإشارة إلى أن تناوله مساءً قد يساعد على سرعة الدخول في النوم، وزيادة مستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي في الجسم.

وأكد الباحثون أن المكسرات لا تُعد علاجاً مباشراً للأرق، لكنها تمثل خياراً غذائياً بسيطاً يمكن دمجه ضمن نمط حياة صحي لتحسين النوم، وتعزيز التوازن الغذائي العام، نظراً لاحتوائها على البروتينات والمغنيزيوم والفيتامينات، ومضادات الأكسدة الداعمة لصحة القلب والجهاز العصبي.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام اعتماد المكسرات كخيار غذائي طبيعي يعزز نمط الحياة الصحي، ويدعم جودة النوم بوسيلة ميسورة التكلفة.