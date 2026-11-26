لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية بيولوجية تفسر كيف تؤدي جزيئات المعادن الدقيقة الموجودة في الهواء الملوث إلى تحفيز الالتهاب في المجاري التنفسية وتفاقم نوبات الربو، في نتائج قد تسهم في تطوير علاجات تستهدف هذه الآلية وتحد من تأثير الملوثات في صحة الرئتين.

وذكرت كلية كينغز لندن، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن الدراسة التي قادها باحثون من الكلية وجامعة كارديف، بمشاركة علماء من كلية إمبريال لندن وجامعة كوين ماري في لندن، أظهرت أن جزيئات المعادن الموجودة في الهواء الملوث تنشط مستقبلاً خلوياً يُعرف باسم مستقبل استشعار الكالسيوم (CaSR)، الموجود في المجاري الهوائية، ما يحفز الالتهاب ويزيد حساسية هذه المجاري وقابليتها للتضيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم نوبات الربو وصعوبة التنفس.

وتوضح النتائج أن تأثير استنشاق الهواء الملوث لا يقتصر على تهيج الجهاز التنفسي، بل قد يمتد إلى إحداث تغيرات داخل الخلايا المبطنة للمجاري الهوائية، تزيد من احتمالات ظهور أعراض الربو، مثل السعال والصفير وضيق التنفس، ولا سيما لدى المصابين بالمرض.

واعتمد الباحثون على نماذج مخبرية وتحليل بيانات صحية وبيئية، ووجدوا ارتباطاً بين التعرض للمعادن الموجودة في ملوثات الهواء وزيادة خطر الإصابة بنوبات الربو الشديدة، ما يشير إلى أهمية دراسة مكونات التلوث المعدني ومراقبتها لفهم العوامل التي قد تسهم في تفاقم الأعراض لدى المرضى.

وأظهرت التجارب المخبرية أن أدوية تعمل على تثبيط مستقبل استشعار الكالسيوم تمكنت من الحد من التأثيرات الالتهابية الناجمة عن تنشيطه، ما يفتح المجال أمام دراسة إمكانية استخدام هذه الأدوية في تطوير علاجات تستهدف الالتهاب المرتبط بتلوث الهواء، بدلاً من الاقتصار على تخفيف أعراض الربو.

وأشار الباحثون إلى إمكانية إيصال هذه الأدوية مستقبلاً إلى الرئتين عن طريق بخاخات الاستنشاق، على غرار المستخدمة في علاج الربو، بهدف الحد من الالتهاب والوقاية من النوبات المرتبطة بالتلوث، إلا أن هذا الاستخدام لا يزال بحاجة إلى تجارب سريرية لتقييم فعاليته وسلامته لدى المرضى.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة بالنسبة للمصابين بالربو والأمراض التنفسية المزمنة، ولا سيما الذين يعيشون في المدن المزدحمة والمناطق القريبة من مصادر الانبعاثات، إذ تسلط الضوء على التأثيرات المحتملة لمكونات التلوث الدقيقة داخل الرئتين، حتى عندما لا تكون ظاهرة بالعين المجردة.

ويعد تلوث الهواء من أبرز المخاطر البيئية التي تهدد صحة الإنسان، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 99 بالمئة من سكان العالم يتنفسون هواءً تتجاوز مستويات تلوثه الحدود الإرشادية الموصى بها، ما يؤكد أهمية الحد من الانبعاثات ومراقبة جودة الهواء للحد من المخاطر الصحية، ولا سيما لدى المصابين بالأمراض التنفسية.