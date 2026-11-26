من المشاركة بصياغة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إلى رئاسة الائتلاف ‌‏الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ما أبرز محطات حياة الراحل رياض سيف؟