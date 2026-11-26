دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل ‌‏مشترك للعمل اللائق في المنطقة” في فندق غولدن مزة بدمشق، الذي تنظمه وزارة ‌‏الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمشاركة عدد من وزراء ‌‏العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين ‌‏عن أصحاب العمل والعمال.‏

وذكر مراسل سانا أن المنتدى الذي يستمر يومين سيتناول محاور عدة بينها العودة ‏الطوعية، ‏ودعم العمل اللائق في سوريا، وتعزيز ‏الحماية الاجتماعية، وإشراك القطاع ‏الخاص من أجل تعافٍ اقتصادي مستدام وشامل، وخلق فرص العمل وإدماج المرأة ‏في سوق العمل. ‏

يتبع..