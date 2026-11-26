دمشق-سانا
انطلقت اليوم الخميس فعاليات المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة” في فندق غولدن مزة بدمشق، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
وذكر مراسل سانا أن المنتدى الذي يستمر يومين سيتناول محاور عدة بينها العودة الطوعية، ودعم العمل اللائق في سوريا، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص من أجل تعافٍ اقتصادي مستدام وشامل، وخلق فرص العمل وإدماج المرأة في سوق العمل.
يتبع..