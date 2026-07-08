مدينة أمريكية تستعيد ذكريات الماضي بفتح كبسولة زمنية مدفونة منذ نصف قرن

photo 2026 07 08 13 43 37 مدينة أمريكية تستعيد ذكريات الماضي بفتح كبسولة زمنية مدفونة منذ نصف قرن

واشنطن-سانا

فتحت بلدية مدينة باردستاون في ولاية كنتاكي الأمريكية بالتعاون مع المجتمع المحلي، كبسولة زمنية دُفنت قبل نحو نصف قرن، لتكشف عن مجموعة من المقتنيات والوثائق التي عكست حياة السكان وذكرياتهم خلال سبعينيات القرن الماضي.

وذكر موقع “WAVE 3 News” الأمريكي أول أمس أن الكبسولة دُفنت في كانون الأول عام 1976 بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لتأسيس الولايات المتحدة، وأعيد فتحها بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 250، حيث عُثر بداخلها على عشرات التذكارات المحفوظة بحالة جيدة، بينها صور قديمة، وكتب، وقصاصات صحفية، وبطاقة بريدية، وكتاب طبخ محلي، وعلبة مشروب غازي تعود إلى عام 1976، إضافة إلى لوحة ترخيص وطوب أسمنتي وكأس وحذاء أحمر مزين.

وأوضح مسؤولون في المدينة، أن الكبسولة التي صُممت على شكل صندوق كبير يشبه النعش، جرى إعدادها ودفنها بمشاركة عدد من السكان بهدف نقل جانب من حياتهم وذكرياتهم إلى الأجيال المقبلة.

وأكد رئيس بلدية باردستاون ريتشارد هيتون، أن التاريخ لا يقتصر على التواريخ والآثار، بل يشمل قصص الأشخاص العاديين وارتباطهم بعائلاتهم ومجتمعاتهم.

وبدأت المدينة بجمع مقتنيات جديدة من السكان لإعداد كبسولة زمنية أخرى ستُدفن في الموقع نفسه، على أن يتم فتحها عام 2076.

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