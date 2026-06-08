دراسة: البروتينات الحيوانية قد تعزز بناء العضلات بكفاءة أعلى من بعض المصادر النباتية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة بيردو الأمريكية أن البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم قليلة الدهن والبيض، قد توفر للجسم كميات أكبر من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة ببعض البروتينات النباتية عند تناول حصص غذائية متساوية، ما قد يسهم بصورة أكبر في دعم بناء العضلات والحفاظ عليها.

وذكر موقع “SciTechDaily” أمس الأحد أن الدراسة شملت مجموعة من الشباب وكبار السن الأصحاء، حيث قارن الباحثون تأثير عدد من مصادر البروتين، بينها اللحوم قليلة الدهن والبيض والفاصوليا السوداء واللوز، في مستويات الأحماض الأمينية الأساسية في الدم بعد تناول الوجبات.

وأظهرت النتائج أن مصادر البروتين الحيواني أدت إلى ارتفاع أكبر في مستويات الأحماض الأمينية الأساسية، وهي مركبات لا يستطيع الجسم إنتاجها ذاتياً ويعتمد على الغذاء للحصول عليها، نظراً لدورها المهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة وإنتاج البروتينات الحيوية.

وبحسب الدراسة، سجل اللحم قليل الدهن أعلى مستويات لهذه الأحماض مقارنةً ببقية الأطعمة التي خضعت للاختبار، ما يشير إلى اختلاف جودة مصادر البروتين ومدى قدرة الجسم على الاستفادة منها.

وأوضح الباحثون أن قيمة البروتين لا ترتبط بكميته فقط، بل بجودته الغذائية وتركيبته من الأحماض الأمينية الأساسية، لافتين إلى أن بعض الأطعمة قد تبدو متقاربة من حيث الحصة الغذائية، لكنها تختلف في تأثيرها الغذائي والفسيولوجي.

وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تقلل من أهمية البروتينات النباتية التي توفر عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، وإنما تسلط الضوء على أهمية تنويع مصادر البروتين واختيارها بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية، ولا سيما لدى كبار السن والأشخاص الساعين للحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.

وتعد الأحماض الأمينية الأساسية من العناصر الغذائية الضرورية التي لا يمكن للجسم تصنيعها، ما يجعل الحصول عليها من الغذاء أمراً أساسياً للحفاظ على وظائفه الحيوية وصحة العضلات.