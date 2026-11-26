باريس-سانا

توفر ممارسة الأعمال اليدوية، من الطهي والحياكة إلى الزراعة المنزلية وإصلاح الأثاث، فوائد تتجاوز إنجاز المهام اليومية، إذ تسهم في تخفيف التوتر وتعزيز التركيز والثقة بالنفس، فضلاً عن دورها في تنمية الروابط الاجتماعية ونقل المهارات بين الأجيال، وفق مراجعة علمية تناولت أسباب استمرار إقبال الناس على صنع الأشياء بأيديهم رغم انتشار البدائل الجاهزة والتقنيات الحديثة.

ووفقاً لمراجعة أجرتها الباحثة ميا بيراو من كلية «إم ليون» للأعمال في فرنسا، ونشر موقع «ذا كونفرسيشن» العلمي نتائجها أمس الأربعاء، فقد حللت 181 دراسة علمية في مجالات الطب وعلم النفس والفنون، بهدف فهم الفوائد التي يحققها الانخراط في الأنشطة اليدوية وأسباب تمسك الناس بها في ظل التطور التكنولوجي.

وبيّنت المراجعة أن الانشغال بعمل يدوي يساعد على الابتعاد عن الضغوط اليومية ويمنح شعوراً بالهدوء والرضا عند إتمام العمل، كما يعزز الثقة بالنفس والإحساس بالإنجاز، ويزيد ارتباط الإنسان بالأشياء التي يصنعها بنفسه مقارنة بالمنتجات الجاهزة.

وأشارت النتائج إلى أن الأنشطة التي تتطلب استخدام اليدين، مثل الحياكة والطهي والأعمال الحرفية، تنشّط الذاكرة وتحفز التركيز، فضلاً عن إسهامها في الحفاظ على النشاط البدني، كما تتيح فرصاً للتواصل بين أفراد الأسرة وتبادل الخبرات والذكريات ونقل المهارات من جيل إلى آخر.

ولفتت المراجعة إلى أن مشاركة الأطفال في إعداد الطعام قد تزيد تقبلهم للأطعمة التي يساهمون في تحضيرها، بما في ذلك الخضروات، نتيجة شعورهم بالمشاركة والارتباط بما أنجزوه، فيما تساعد ممارسة الحرف والأنشطة المنزلية المشتركة على تعزيز التعاون والتفاعل داخل الأسرة.

وفي الجانب البيئي، أوضحت المراجعة أن إصلاح الأغراض القديمة وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها وشراء بدائل جديدة يعززان السلوك المستدام، ويسهمان في الحد من النفايات وتوفير النفقات، كما أن تقديم هدايا مصنوعة يدوياً يضفي على تبادلها قيمة شخصية تتجاوز الجانب المادي.

وتبرز هذه النتائج أهمية الحفاظ على الأنشطة اليدوية في الحياة اليومية، ليس بوصفها وسيلة لإنجاز الأعمال فحسب، بل باعتبارها مساحة للإبداع والتعلم والتواصل الإنساني، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والمنتجات الجاهزة.