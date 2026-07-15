رصد سلالة “إيتش 5” من إنفلونزا الطيور لأول مرة في نيوزيلندا

ولينغتون-سانا

أعلنت السلطات النيوزلندية، اليوم الأربعاء، رصد سلالة “إتش 5” من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى على أراضي البلاد، وذلك لدى طائر بحري مهاجر عُثر عليه على أحد شواطئ ولينغتون.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن وزير الأمن البيولوجي النيوزلندي ” أندرو هوغارد” قوله: “على سكان البلاد اليقظة بعدما ثبتت اليوم إصابة طائر بحري بإنفلونزا الطيور من نوع ايتش 5” ، لكنه أضاف إنه لم تُرصد أي مؤشرات على انتقال العدوى بين طيور برية، ولا على حدوث نفوق جماعي في الحياة البرية.

وسعت السلطات النيوزيلندية إلى حماية الطيور الخمسة الأكثر تهديداً في البلاد، وهي الكاكابو، والتاكاهي، والزقزاق النيوزيلندي، والكروان الأسود، وببغاء مالهيرب من خلال تلقيح الطيور المتكاثرة ، كما دعت السكان إلى إبلاغ السلطات عن أي مجموعة من ثلاثة طيور مريضة أو أكثر.

وتسبّبت هذه السلالة من إنفلونزا الطيور بأمراض خطيرة ونسب نفوق مرتفعة لدى الدواجن والطيور البرية في دول أخرى، ورصدت أستراليا المجاورة التي ظلت لسنوات القارة الوحيدة الخالية من سلالة “ايتش 5″، أول حالة لديها في حزيران، ومنذ ذلك الحين أبلغت السلطات الأسترالية عن 14 حالة.