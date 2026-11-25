واشنطن-سانا

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، بما يسمح بتوثيق المشهد المحيط وإظهار الشخص الذي يلتقطه ضمن محتوى واحد، دون الحاجة إلى تصوير مقطعين منفصلين.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أمس الثلاثاء، أن الميزة بدأت بالوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ضمن الإصدار رقم 2.26.46.9، وتتيح دمج المشهدين اللذين تلتقطهما الكاميرتان في صورة أو مقطع فيديو واحد.

وتعتمد الميزة على عرض تصوير الكاميرا الخلفية بوصفه المشهد الرئيس، مع ظهور صورة الكاميرا الأمامية في نافذة صغيرة على الشاشة، ما يتيح للمستخدم تسجيل ما يحدث أمامه، مع إظهار وجهه وردود أفعاله في الوقت نفسه.

وتوفر الميزة إمكانية تغيير موضع نافذة الكاميرا الأمامية وتحريكها إلى أجزاء مختلفة من الشاشة، لتجنب حجب التفاصيل المهمة في المشهد، كما تسمح بالتبديل بين عرض الكاميرتين، حيث تصبح الأمامية هي المشهد الرئيس والخلفية في النافذة المصغرة.

وبعد التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات، يمكن للمستخدمين مشاركتها عبر المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، أو نشرها في تحديثات الحالة، مع إمكانية إضافة تعليقات نصية وإجراء تعديلات على المحتوى قبل إرساله.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين، ولا سيما صناع المحتوى والمسافرين، الجمع بين توثيق الأحداث وتسجيل ردود أفعالهم في اللحظة نفسها، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تصوير إضافية أو دمج المقاطع لاحقاً.

ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، وتقتصر على عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، فيما لم تعلن الشركة موعداً رسمياً لإتاحتها لجميع المستخدمين.