أنثروبيك تطور أداة مبتكرة تربط بين البرمجة والتصميم البصري

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Anthropic عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم “Claude Design”، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال التصميم الرقمي، عبر تحويل الأفكار النصية إلى نماذج بصرية تفاعلية بشكل سريع واحترافي.

ووفقاً لما ذكرته الشركة في بيان رسمي على مدونتها التقنية اليوم الإثنين، فإن الأداة الجديدة لا تقتصر على توليد الصور، بل تعمل كـ”وكيل تصميم” قادر على فهم السياق البرمجي والبصري، كما أشار تقرير لموقع The Verge إلى أن “Claude Design” يمكنه تحليل ملفات التصميم مثل JSON وCSS لضمان توافق المخرجات مع الهوية البصرية للمؤسسات.

وتتميز الأداة بإمكانية التكامل مع نظام “Claude Code” لتوليد الأكواد البرمجية الخاصة بالواجهات تلقائياً، إضافة إلى قدرتها على تحليل لقطات الشاشة لمواقع مختلفة وتحويلها إلى قوالب قابلة للتعديل، ما يتيح إنتاج تصاميم متكاملة بسرعة عالية، في وقت يرى فيه محللون أن هذه الخطوة تضع الشركة في منافسة مباشرة مع منصات مثل Adobe وFigma، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من دور المساعد إلى أداة إنتاج متكاملة في مجال التصميم.

وتشير هذه التطورات إلى تسارع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع الرقمي، بما يعزز كفاءة العمل ويختصر الزمن اللازم لإنجاز التصاميم، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير أدوات أكثر تكاملاً في المستقبل.