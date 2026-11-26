بكين وستوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن ترتيب ممارسة التمارين الهوائية وتمارين المقاومة قد يؤثر في كيفية استجابة الجسم للنشاط البدني لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، موضحة أن البدء بالتمارين الهوائية قد يساعد على خفض متوسط مستويات السكر في الدم، بينما قد يسهم البدء بتمارين المقاومة في تحسين استقرارها والحد من تقلباتها.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «iScience» العلمية في العشرين من تشرين الثاني الجاري، ونقل موقع «ساينس أليرت» العلمي عنها اليوم الخميس، أجرى فريق بحثي مشترك من معهد نانجينغ الرياضي وجامعة تشجيانغ وجامعة جنوب شرق الصين ومعهد كارولينسكا السويدي تجربة عشوائية شملت 56 مصاباً بالسكري من النوع الثاني، بمتوسط عمر بلغ 62.5 عاماً، لمقارنة تأثير ترتيب التمارين في تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، وخضعت كل منهما لبرنامج رياضي استمر ثمانية أسابيع، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، مدة كل منها 60 دقيقة.

وبدأت المجموعة الأولى بالتمارين الهوائية، مثل ركوب الدراجة، لمدة 30 دقيقة، تلتها تمارين المقاومة ورفع الأثقال للمدة نفسها، فيما اتبعت المجموعة الثانية الترتيب المعاكس، فبدأت بتمارين المقاومة ثم انتقلت إلى التمارين الهوائية.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين بدؤوا بالتمارين الهوائية سجلوا انخفاضاً ملحوظاً في متوسط مستويات السكر في الدم، وكذلك في مستويات الغلوكوز خلال الليل، مقارنة بقياساتهم قبل بدء البرنامج.

في المقابل، لم تحقق المجموعة التي بدأت بتمارين المقاومة انخفاضاً ملحوظاً في متوسط السكر أو مستوياته الليلية، لكنها سجلت تحسناً في استقرار الغلوكوز وانخفاضاً في تقلباته، ما يشير إلى اختلاف تأثير ترتيب التمارين في المؤشرات المرتبطة بتنظيم السكر.

كما رصد الباحثون انخفاضاً في مستويات الأنسولين أثناء الصيام لدى المشاركين الذين لا يستخدمون الأنسولين في كلتا المجموعتين.

وعزا الباحثون الفروق المحتملة بين المجموعتين إلى اختلاف استجابة العضلات لمصادر الطاقة أثناء النشاط البدني، موضحين أن البدء بالتمارين الهوائية قد يؤدي إلى استهلاك جزء من مخزون الطاقة في العضلات، بما يعزز قدرتها على امتصاص الغلوكوز من الدم خلال المراحل اللاحقة من التمرين.

ولفت الباحثون إلى أن الدراسة شملت عدداً محدوداً من المشاركين، ولم تتابع عاداتهم الغذائية، الأمر الذي قد يؤثر في النتائج، مشيرين إلى الحاجة لإجراء دراسات أوسع تضم أعداداً أكبر من المرضى للتحقق من هذه النتائج وتحديد الآليات المرتبطة بتأثير ترتيب التمارين في استقلاب الغلوكوز.

وتبرز نتائج الدراسة أهمية مراعاة نوع النشاط البدني وترتيبه عند وضع البرامج الرياضية للمصابين بالسكري من النوع الثاني، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى إمكانية اعتماد ترتيب معين للتمارين بما يتناسب مع احتياجات المرضى.