دمشق-سانا
تواجه العملية التعليمية في سوريا تحدياً متزايداً يتمثل في التسرب المدرسي، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية وأضرار لحقت بالبنية التحتية للقطاع التعليمي خلال سنوات الحرب، ما يحرم أعداداً كبيرة من الطلاب فرص متابعة تعليمهم، ويزيد مخاطر عمالة الأطفال واتساع دائرة الفقر والأمية.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على الحد من هذه الظاهرة عبر برامج تعليمية تعويضية، وتسهيل عودة الطلاب المنقطعين إلى المدارس، إلى جانب خطط لترميم المدارس وزيادة قدرتها الاستيعابية.
أسباب اقتصادية واجتماعية
أوضح مدير إدارة شؤون الطلاب في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور لـ سانا اليوم الخميس، أن التسرب المدرسي يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية.
ولفت قدور إلى أن العامل الاقتصادي يُعدّ من أبرز أسباب التسرب وعمالة الأطفال، في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع التكاليف، ما يدفع عدداً من الأطفال إلى العمل في سن مبكرة للمساهمة في إعالة أسرهم، ولا سيما بعد فقدان المعيل أو تراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية نتيجة قصف النظام البائد أدت إلى خروج ثلث المدارس من الخدمة، فضلاً عن نقص المدارس في بعض المناطق وصعوبة وصول الطلاب إليها، ولا سيما في الأرياف بسبب بعدها عن أماكن السكن.
تداعيات تتجاوز التعليم
وحذّر قدور من أن آثار التسرب لا تقتصر على انقطاع الطفل عن الدراسة، بل تمتد إلى زيادة معدلات الفقر والأمية، والحد من فرص الشباب في الحصول على عمل لائق، بما يسهم في انتقال الفقر بين الأجيال.
وأضاف أن انقطاع الأطفال عن التعليم يضعف مظلة الحماية الاجتماعية المحيطة بهم، ويزيد تعرضهم للاستغلال في سوق العمل غير المنظم، فضلاً عن مخاطر الانحراف السلوكي والتورط في ممارسات ضارة.
برامج تعليمية لتعويض الفاقد
وبيّن قدور أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلاب المتسربين عبر مسارات تعليمية مرنة، من بينها منهاج الفئة (ب) للتعليم المكثف، وهو برنامج رسمي مسرّع يتيح للطلاب المنقطعين، ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، إنجاز صفين دراسيين خلال عام واحد، بهدف تعويض الفاقد التعليمي وإعادتهم إلى المسار التعليمي.
وأشار إلى أن الوزارة تقدم كذلك برامج للتعلم الذاتي ودروساً تعويضية خلال العطلة الصيفية، ولا سيما في مادة اللغة العربية، إلى جانب تنظيم حملات العودة إلى التعلم والمدرسة، وتوفير الدعم النفسي، وتفعيل دور التعليم الإلزامي.
تأهيل المدارس وزيادة الاستيعاب
وحول خطط معالجة الظاهرة، قال قدور: إن الوزارة وضعت خطة استجابة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب العائدين، تركز على تسهيل قبولهم وتأهيل البنية التحتية التعليمية، وزيادة القدرة الاستيعابية عبر افتتاح مدارس جديدة، وإحداث شعب صفية إضافية.
وأضاف أن العمل يتواصل لتسريع ترميم المدارس المتضررة، مع اعتماد نظام الدوام على فوجين بصورة مؤقتة، بهدف استيعاب الكثافة الطلابية وتأمين المقاعد الدراسية.
دور الحماية الاجتماعية
من جهته، رأى الباحث الاجتماعي أحمد حسين في حديث لـ سانا، أن التسرب المدرسي يرتبط بتراجع منظومة الحماية الاجتماعية، وبما خلّفته سنوات الحرب من نزوح وتشتت أسري وظروف نفسية صعبة انعكست على الأطفال وقدرتهم على مواصلة التعليم.
وأكد حسين أهمية معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة عبر تنسيق الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية، وتوفير برامج حماية اجتماعية تتضمن مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم مراكز الرعاية النفسية والاجتماعية، وتأهيل الأطفال المنقطعين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدارس، مشيراً إلى أن الحد من التسرب يتطلب حلولاً متكاملة تشمل دعم الأسرة والطفل وتوفير بيئة آمنة تساعد على الاستمرار في الدراسة.
وتشمل المخاطر المرتبطة بالتسرب، وفق هذه المعطيات، عمالة الأطفال المبكرة، والاستغلال، والزواج المبكر للفتيات، فضلاً عن اتساع فجوات الأمية وتراجع فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو قد أشار، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب في الـ 14 من أيلول الماضي، إلى أن عدد المتسربين من المدارس يُقدَّر بنحو مليوني طالب، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والفريق الحكومي على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة.