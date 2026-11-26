‏ ‏دمشق-سانا‏

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تواجه العملية التعليمية في سوريا تحدياً متزايداً يتمثل في التسرب المدرسي، نتيجة ‏عوامل اقتصادية واجتماعية وأضرار ‏لحقت بالبنية التحتية للقطاع التعليمي خلال ‏سنوات الحرب، ما يحرم أعداداً كبيرة من الطلاب فرص متابعة تعليمهم، ويزيد ‌‏مخاطر عمالة الأطفال واتساع دائرة الفقر والأمية.‏

وتعمل وزارة التربية والتعليم على الحد من هذه الظاهرة عبر برامج تعليمية ‏تعويضية، وتسهيل عودة الطلاب المنقطعين ‏إلى المدارس، إلى جانب خطط لترميم ‏المدارس وزيادة قدرتها الاستيعابية.‏

أسباب اقتصادية واجتماعية

أوضح مدير إدارة شؤون الطلاب في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور لـ سانا ‏اليوم الخميس، أن التسرب المدرسي ‏يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها الظروف ‏الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت ‌‏التعليمية.‏

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ولفت قدور إلى أن العامل الاقتصادي يُعدّ من أبرز أسباب التسرب وعمالة الأطفال، ‏في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع ‏التكاليف، ما يدفع عدداً من الأطفال إلى العمل في ‏سن مبكرة للمساهمة في إعالة أسرهم، ولا سيما بعد فقدان المعيل أو ‏تراجع القدرة ‏الشرائية.‏

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وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية نتيجة قصف النظام البائد ‏أدت إلى خروج ثلث المدارس من ‏الخدمة، فضلاً عن نقص المدارس في بعض ‏المناطق وصعوبة وصول الطلاب إليها، ولا سيما في الأرياف بسبب بعدها عن ‏أماكن ‏السكن.‏

تداعيات تتجاوز التعليم

وحذّر قدور من أن آثار التسرب لا تقتصر على انقطاع الطفل عن الدراسة، بل تمتد ‏إلى زيادة معدلات الفقر والأمية، والحد ‏من فرص الشباب في الحصول على عمل ‏لائق، بما يسهم في انتقال الفقر بين الأجيال. ‏

وأضاف أن انقطاع الأطفال عن التعليم يضعف مظلة الحماية الاجتماعية المحيطة ‏بهم، ويزيد تعرضهم للاستغلال في سوق ‏العمل غير المنظم، فضلاً عن مخاطر ‏الانحراف السلوكي والتورط في ممارسات ضارة.‏

برامج تعليمية لتعويض الفاقد

وبيّن قدور أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلاب المتسربين عبر مسارات تعليمية ‏مرنة، من بينها منهاج الفئة (ب) ‏للتعليم المكثف، وهو برنامج رسمي مسرّع يتيح ‏للطلاب المنقطعين، ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، إنجاز صفين ‏دراسيين ‏خلال عام واحد، بهدف تعويض الفاقد التعليمي وإعادتهم إلى المسار التعليمي.‏

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‏ وأشار إلى أن الوزارة تقدم كذلك برامج للتعلم الذاتي ودروساً تعويضية خلال العطلة ‏الصيفية، ولا سيما في مادة اللغة ‏العربية، إلى جانب تنظيم حملات العودة إلى التعلم ‏والمدرسة، وتوفير الدعم النفسي، وتفعيل دور التعليم الإلزامي.‏

تأهيل المدارس وزيادة الاستيعاب

وحول خطط معالجة الظاهرة، قال قدور: إن الوزارة وضعت خطة استجابة لاستيعاب ‏الأعداد المتزايدة من الطلاب العائدين، ‏تركز على تسهيل قبولهم وتأهيل البنية التحتية ‏التعليمية، وزيادة القدرة الاستيعابية عبر افتتاح مدارس جديدة، وإحداث شعب ‏صفية ‏إضافية.‏

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‏ وأضاف أن العمل يتواصل لتسريع ترميم المدارس المتضررة، مع اعتماد نظام الدوام ‏على فوجين بصورة مؤقتة، بهدف ‏استيعاب الكثافة الطلابية وتأمين المقاعد الدراسية.‏

دور الحماية الاجتماعية

من جهته، رأى الباحث الاجتماعي أحمد حسين في حديث لـ سانا، أن التسرب ‏المدرسي يرتبط بتراجع منظومة الحماية ‏الاجتماعية، وبما خلّفته سنوات الحرب من ‏نزوح وتشتت أسري وظروف نفسية صعبة انعكست على الأطفال وقدرتهم على ‌‏مواصلة التعليم.‏

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وأكد حسين أهمية معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة عبر تنسيق ‏الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية، ‏وتوفير برامج حماية اجتماعية تتضمن ‏مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم مراكز الرعاية النفسية والاجتماعية، وتأهيل ‌‏الأطفال المنقطعين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدارس، مشيراً إلى أن الحد ‏من التسرب يتطلب حلولاً متكاملة ‏تشمل دعم الأسرة والطفل وتوفير بيئة آمنة تساعد ‏على الاستمرار في الدراسة.‏

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وتشمل المخاطر المرتبطة بالتسرب، وفق هذه المعطيات، عمالة الأطفال المبكرة، ‏والاستغلال، والزواج المبكر للفتيات، ‏فضلاً عن اتساع فجوات الأمية وتراجع فرص ‏الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.‏

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو قد أشار، خلال جلسة استماع ‏أمام مجلس الشعب في الـ 14 من أيلول ‏الماضي، إلى أن عدد المتسربين من المدارس ‏يُقدَّر بنحو مليوني طالب، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع وزارة الشؤون ‏الاجتماعية ‏والعمل والفريق الحكومي على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة.‏

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