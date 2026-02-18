الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي

ليبرفيل-سانا

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، لنشرها محتوى يسهم في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات جان كلود ميندوم قوله في بيان أمس الثلاثاء: “إن السلطة قررت فرض تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “المحتوى غير اللائق والتشهيري يقوض الأخلاق العامة والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي”.

ولفت إلى أن “انتشار المعلومات المضللة” و”التنمر الإلكتروني” و”الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية”، من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار حفاظاً على الوحدة الوطنية واستقرار الدولة والتقدم الديموقراطي.

ولم تحدد سلطة الاتصالات المنصات التي سيشملها الحظر، كما لم تعلن عن مدة التعليق، غير أنها أكدت أن “حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد حق أساسي مكفول في الغابون”.

وتشهد الغابون إضرابات عدة في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام للمطالبة بتحسين الأجور والوضع المعيشي.