الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي

photo 2026 02 18 11 34 44 الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي

ليبرفيل-سانا

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، لنشرها محتوى يسهم في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات جان كلود ميندوم قوله في بيان أمس الثلاثاء: “إن السلطة قررت فرض تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “المحتوى غير اللائق والتشهيري يقوض الأخلاق العامة والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي”.

ولفت إلى أن “انتشار المعلومات المضللة” و”التنمر الإلكتروني” و”الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية”، من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار حفاظاً على الوحدة الوطنية واستقرار الدولة والتقدم الديموقراطي.

ولم تحدد سلطة الاتصالات المنصات التي سيشملها الحظر، كما لم تعلن عن مدة التعليق، غير أنها أكدت أن “حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد حق أساسي مكفول في الغابون”.

وتشهد الغابون إضرابات عدة في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام للمطالبة بتحسين الأجور والوضع المعيشي.

دراسة بريطانية تكشف كيف يخترق تلوث الهواء الدم ليصل إلى القلب والدماغ
دراسة أمريكية تكشف وجود مخزون من المياه العذبة تحت قاع المحيط الأطلسي
علماء صينيون يكتشفون نوعاً جديداً من الكهوف على المريخ
ديما معصرة… بالفحم والرصاص تحاكي في لوحاتها المشاعر الإنسانية  
ميتا تعلّق وصول المراهقين إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي تمهيداً لإطلاق نسخة أكثر أماناً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك