غوغل تضيف أدوات متقدمة لتحرير ملفات PDF داخل متصفح كروم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لمتصفح “كروم” يتيح للمستخدمين تحرير ملفات PDF والتعليق عليها وإدارتها مباشرة داخل المتصفح، في خطوة تهدف إلى تقليل الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية متخصصة في معالجة المستندات.

وذكر موقع “Boy Genius Report (BGR)” التقني أول أمس أن التحديث الجديد يوسع قدرات متصفح كروم التي بدأت منذ عام 2010 بعرض ملفات PDF، ثم تطورت لاحقاً لتشمل تعبئة النماذج الإلكترونية، وصولاً إلى أدوات متقدمة للتعليق والتعديل والحفظ المباشر على خدمة التخزين السحابي Google Drive.

وحسب الإعلان، أصبح بإمكان المستخدمين إضافة تعليقات وملاحظات داخل ملفات PDF، وتظليل النصوص المهمة، والرسم على الصفحات، إضافة إلى إدراج توقيعات رقمية وحذف التعليقات، بما يتيح إدارة المستندات بشكل أكثر مرونة داخل المتصفح.

كما أصبحت هذه الأدوات متاحة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف العاملة بنظام أندرويد، ما يسمح بتنفيذ عمليات التحرير مباشرة دون الحاجة إلى تحميل الملفات أو فتحها في برامج خارجية.

وأشار التحديث إلى أن هذه المزايا تعزز استخدام ملفات PDF في الأعمال اليومية مثل مراجعة العقود والوثائق الرسمية والدراسة، مع الحفاظ على مكانتها بصفتها صيغة قياسية لتبادل المستندات نظراً لتوافقها مع مختلف الأنظمة واحتفاظها بالتنسيق الأصلي.

ويأتي هذا التطوير ضمن توجه شركات التقنية إلى تعزيز المتصفحات بوظائف إنتاجية مدمجة، مثل تحرير المستندات والتعليق عليها، بهدف تقليل الاعتماد على التطبيقات الخارجية وتبسيط تجربة المستخدم داخل بيئة واحدة.