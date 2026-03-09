تعاون بحثي بين شركتي Pfizer وGordian Bio لتطوير علاجات للسمنة عبر منصة جينومية

واشنطن-سانا

في إطار البحث عن آليات علاجية جديدة للسمنة، تعمل شركتا Pfizer (فايزر) الأمريكية للصناعات الدوائية وGordian Bio (غورديان بيو) المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، على توظيف منصة جينومية متقدمة للفحص داخل الجسم الحي، بهدف تحديد جينات ومسارات بيولوجية قد تشكل أهدافاً علاجية محتملة لهذا المرض الأيضي المتزايد عالمياً.

آلية جينومية لعلاج السمنة

يعتمد التعاون البحثي بين الشركتين على منصة Mosaic التي طورتها شركة Gordian Bio الأمريكية، وهي تقنية تسمح بدراسة مئات الأهداف الجينية مباشرةً داخل الأنسجة الحية، ما يتيح للباحثين تحليل تأثير التعديلات الجينية في الخلايا ضمن بيئتها الطبيعية داخل الجسم، وفق بيان صادر عن الشركة نشر عبر موقع Business Wire المتخصص بنشر البيانات الصحفية.

تقنيات متقدمة لفحص مئات الجينات

وأوضح البيان أن منصة Mosaic، تعتمد على دمج تقنيات متقدمة تشمل مكتبات النواقل الفيروسية المرتبطة بالغدية AAV، وتقنيات تحليل تسلسل الخلية الواحدة، وإجراء فحص واسع النطاق لمئات الأهداف الجينية في تجربة واحدة، الأمر الذي قد يسهم في تسريع اكتشاف مسارات بيولوجية جديدة يمكن استهدافها لتطوير علاجات مستقبلية للسمنة والأمراض الاستقلابية المرتبطة بها.

ونقل الموقع عن فرانسيسكو لو بورت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Gordian Bio، قوله: “إن السمنة ومتلازمة الأيض تؤثران في عدة أنسجة وأجهزة في الجسم”، موضحاً أن تقنية الفحص الجينومي تساعد على تحديد الجينات والمسارات الأيضية المرتبطة بالمرض.

التركيز على النسيج الدهني الحشوي

بدوره قال مارتن بورخ ينسن، المدير العلمي والشريك المؤسس لشركة Gordian Bio: “إن هذه المنصة تسهم في توسيع المعرفة العلمية حول أمراض القلب والاضطرابات الاستقلابية وتدعم تطوير علاجات جديدة للسمنة”.

وتركز الأبحاث على النسيج الدهني الحشوي، وهو نوع من الدهون يتجمع حول الأعضاء الداخلية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة، حيث سيجري الباحثون فحصاً واسعاً لمئات الجينات بهدف تحديد تلك التي تؤثر في نشاط الخلايا الدهنية والالتهاب والمسارات الأيضية المرتبطة بالمرض، وفق تقرير نشره موقع BioSpace الأمريكي المتخصص في أخبار علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والأبحاث الطبية.

نماذج بيولوجية لفهم تفاعلات الأعضاء

حسب موقع Inside Precision Medicine المتخصص في أخبار الطب الدقيق، يبرز دور شركة Gordian Bio بتطوير نماذج بيولوجية تحاكي الحالات المرضية بدقة عبر الأبعاد الفيزيولوجية والجزيئية باستخدام حيوانات تجريبية مناسبة لطبيعة كل مرض بهدف الحصول على نتائج أكثر موثوقية.

ويتيح التعاون مع فايزر إنشاء مجموعات بيانات متكاملة تشمل القلب والكلى والكبد والأنسجة الدهنية، ما يساعد في تقييم الأهداف العلاجية من حيث الفعالية والسلامة والتفاعل بين الأعضاء.

وتجمع منصة Mosaic بين عدة تقنيات متقدمة، منها مكتبات الفيروسات الناقلة للجينات وتقنيات تسلسل الخلية الواحدة، ما يسمح بدراسة تأثير التعديلات الجينية داخل النسيج الحي بدقة عالية، وهو ما قد يوفر فهماً أعمق للتفاعلات البيولوجية المعقدة المرتبطة بالسمنة، بحسب تقرير نشره موقع Longevity Technology البريطاني المتخصص في أخبار التكنولوجيا الحيوية وأبحاث الشيخوخة.

ويأتي هذا التعاون البحثي بين الشركتين والذي أبرم في كانون الثاني الماضي، في ظل اهتمام متزايد في قطاع الصناعات الدوائية بتطوير علاجات مبتكرة للسمنة، التي تعد من أبرز التحديات الصحية عالمياً وترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي.