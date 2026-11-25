واشنطن -سانا‏

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، منح شركة «سبيس إكس»، ‏ترخيصاً لنشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي مخصص لمراكز بيانات في الفضاء، بهدف ‏تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تقدمت في وقت ‏سابق من العام الجاري بطلب للحصول على إذن بنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة في ‏المدار، لمعالجة كميات ضخمة من البيانات المخصصة للاستخدام على الأرض، وأن اللجنة ‏وافقت على منظومة الأقمار الصناعية التي أطلقت عليها الشركة اسم “ستارمايند”.‏

وبموجب الترخيص، يتعين على “سبيس إكس” بدء عمليات نشر الأقمار الصناعية في موعد ‏أقصاه تشرين الثاني 2033، وإنجاز نشر 10 بالمئة من العدد الإجمالي، أي 100 ألف قمر ‏صناعي، بحلول تشرين الثاني 2035، على أن تصل نسبة النشر إلى 50 بالمئة بحلول ‏تشرين الثاني 2038.‏

وقالت اللجنة: إن الموافقة على المشروع ستتيح للشركة تطوير تقنيات ناشئة وتعزز مكانة ‏الولايات المتحدة في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي.‏

الجدير بالذكر أن “ستارمايند” هو مشروع تقترحه سبيس إكس لإنشاء شبكة ضخمة من الأقمار ‏الصناعية المزودة بوحدات معالجة وحوسبة متقدمة، تعمل بوصفها مراكز بيانات في الفضاء.‏

والفكرة الأساسية هي نقل عمليات معالجة البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى المدار، ‏بدلاً من الاعتماد الكامل على مراكز البيانات المقامة على سطح الأرض.‏

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