واشنطن -سانا
أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، منح شركة «سبيس إكس»، ترخيصاً لنشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي مخصص لمراكز بيانات في الفضاء، بهدف تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تقدمت في وقت سابق من العام الجاري بطلب للحصول على إذن بنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة في المدار، لمعالجة كميات ضخمة من البيانات المخصصة للاستخدام على الأرض، وأن اللجنة وافقت على منظومة الأقمار الصناعية التي أطلقت عليها الشركة اسم “ستارمايند”.
وبموجب الترخيص، يتعين على “سبيس إكس” بدء عمليات نشر الأقمار الصناعية في موعد أقصاه تشرين الثاني 2033، وإنجاز نشر 10 بالمئة من العدد الإجمالي، أي 100 ألف قمر صناعي، بحلول تشرين الثاني 2035، على أن تصل نسبة النشر إلى 50 بالمئة بحلول تشرين الثاني 2038.
وقالت اللجنة: إن الموافقة على المشروع ستتيح للشركة تطوير تقنيات ناشئة وتعزز مكانة الولايات المتحدة في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر أن “ستارمايند” هو مشروع تقترحه سبيس إكس لإنشاء شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية المزودة بوحدات معالجة وحوسبة متقدمة، تعمل بوصفها مراكز بيانات في الفضاء.
والفكرة الأساسية هي نقل عمليات معالجة البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى المدار، بدلاً من الاعتماد الكامل على مراكز البيانات المقامة على سطح الأرض.