دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، سبل تطوير البنية التنظيمية والمؤسسية للوزارة، وتعزيز قدراتها الإدارية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتقنية في إعداد كوادر مؤهلة تدعم مسارات الإصلاح الإداري.

وركّز الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق، على تطوير البنية التنظيمية والهيكلية للوزارة، وتحديث الأوصاف الوظيفية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تعتمدها وزارة التنمية الإدارية في مجال الإصلاح الإداري وإعادة هندسة العمليات، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات.

برنامج وطني مشترك للتأهيل والتدريب

كما تم بحث إمكانية إطلاق برنامج وطني مشترك للتأهيل والتدريب يستهدف شريحة من طلاب الجامعات والخريجين وإخضاعهم لدبلومات تأهيل وتخصص، لصقل مهاراتهم العملية والأكاديمية بهدف رفد الوزارة ومؤسساتها بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير الإداري. ‏

وكان الوزير الحلبي طرح أمس الثلاثاء، رؤية متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم ‏العالي في سوريا، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لدعم التعليم العالي السوري ‌‏(‏ICSHET 2026‏) في العاصمة الأردنية عمان.

وترتكز الرؤية على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الأداء الجامعي، وتمكين الكوادر التدريسية والبحثية، والحد من ‏التسرب الجامعي، إلى جانب توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، واستقطاب التمويل للمشروعات التعليمية والبحثية.