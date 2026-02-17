الصين تطوّر روبوتاً يغيّر أبعاده ويتحرك في المساحات الضيقة

بكين-سانا

كشفت الصين عن روبوت متحوّل الشكل يحمل اسم “غرو إتش آر” (GrowHR)، يتميّز بقدرته على تغيير أبعاده والحركة في المساحات الضيقة والطفو على الماء، في ابتكار يعكس التقدم المتسارع الذي تحرزه بكين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويستطيع الروبوت تقليص طوله إلى نحو 36 % وعرضه إلى 61 % من حجمه الأصلي، ما يتيح له الزحف عبر أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها.

وذكر موقع BGR المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الروبوت طوّره باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الجنوبية (SUSTech) بمدينة شنتشن، مشيراً إلى أن تفاصيل الابتكار نُشرت في دورية Science Advances في كانون الثاني 2026.

ويبلغ طول الروبوت نحو أربعة أقدام ونصف القدم، بينما يقل وزنه عن عشرة أرطال، ما يمنحه قدرة على الطفو والحركة بسلاسة، بفضل تصميمه المرن المصنوع من غرف قابلة للنفخ تستلهم بنيتها من العظام البشرية المجوفة، التي تجمع بين الخفة والمتانة.

وأوضح الباحثون أن الروبوتات الشبيهة بالبشر المتوافرة حالياً تعتمد هياكل معدنية صلبة وثقيلة نسبياً، على خلاف التصميم الجديد الذي يتيح تغيير الشكل والوزن بحسب الحاجة، فعند ملء الغرف بالهواء يقف الروبوت منتصباً، وعند تفريغها يتقلص حجمه طولاً وعرضاً.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز حضورها في قطاع الروبوتات المتقدمة، حيث يشكّل “غرو إتش آر” نموذجاً أولياً قد يمهّد لتطبيقات مستقبلية في مجالات الإنقاذ والاستكشاف والعمل في البيئات الخطرة، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن خطط لطرحه تجارياً.