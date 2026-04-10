“واتساب” يختبر تعديلاً جديداً في واجهته لمستخدمي أندرويد

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا”، على إدخال تغيير في تصميم واجهته لمستخدمي نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام.

ووفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، فإن النسخة التجريبية الأحدث أظهرت توجهاً لعرض تحديثات الحالة في أعلى قائمة المحادثات، ضمن أيقونات دائرية مشابهة لما هو معمول به في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتشير المعلومات إلى أن شريط الحالة لن يظهر بشكل افتراضي، بل سيتم إظهاره من خلال السحب للأسفل داخل واجهة المحادثات، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التحكم بطريقة العرض.

ويأتي التصميم الجديد قريباً من أسلوب “القصص” المعتمد في تطبيقات مثل “إنستغرام”، حيث يمكن للمستخدمين نشر تحديثاتهم ومتابعة تحديثات جهات الاتصال بسهولة.

وتبقى تحديثات الحالة في “واتساب” مؤقتة، إذ تختفي بعد 24 ساعة، مع إمكانية إضافة عناصر تفاعلية مثل الملصقات والموسيقا والتأثيرات المختلفة.

ولم يعلن التطبيق عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة، إلا أن ظهورها في النسخة التجريبية يشير إلى إمكانية طرحها للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

