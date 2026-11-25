واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر يومياً يرتبط بارتفاع المخاطر الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، وقد يكون مؤشراً على تراجع حالتهم الصحية أو وجود مشكلات كامنة تستدعي المتابعة الطبية.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أمس الثلاثاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «PLOS One»، أجراها باحثون من جامعة جورجيا الجنوبية الأمريكية، وحللوا خلالها بيانات 3287 بالغاً لديهم تاريخ مرضي لأمراض القلب، استناداً إلى المسح الوطني للمقابلات الصحية في الولايات المتحدة لعام 2004، مع متابعة سجلاتهم الصحية حتى نهاية عام 2019.

وصنف الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات وفق مدة النوم اليومية، شملت من ينامون ست ساعات أو أقل، ومن ينامون بين سبع وثماني ساعات، ومن تصل مدة نومهم إلى تسع ساعات أو أكثر.

وأظهرت النتائج أن النوم تسع ساعات أو أكثر ارتبط بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 51 بالمئة، مقارنة بمن ينامون بين سبع وثماني ساعات يومياً، وذلك بعد مراعاة عوامل عدة، منها العمر والتدخين والحالات الصحية الأخرى.

في المقابل، لم يُظهر النوم لمدة ست ساعات أو أقل ارتباطاً ملحوظاً بارتفاع خطر الوفاة في هذه الدراسة، بينما سُجلت أدنى مستويات الخطر لدى المشاركين الذين تراوحت مدة نومهم بين ست وسبع ساعات يومياً.

وأوضح الباحثون أن طول مدة النوم لا يعني بالضرورة أنه سبب مباشر لزيادة المخاطر الصحية، بل قد يعكس وجود مشكلات صحية كامنة أو تراجعاً في الحالة الصحية العامة، مشيرين إلى الحاجة لإجراء دراسات إضافية تعتمد على قياسات متكررة ودقيقة للنوم لفهم طبيعة هذه العلاقة.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية متابعة أنماط النوم لدى مرضى القلب، إذ إن زيادة ساعات النوم قد لا تعكس بالضرورة تحسناً في الراحة أو الصحة، بل قد تكون مؤشراً يستدعي الانتباه والتقييم الطبي.