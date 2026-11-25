الحسكة-سانا
أتلفت قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، عدداً من الحراقات النفطية البدائية بريف المحافظة الجنوبي، وذلك في إطار حملة أمنية شملت عدداً من المواقع.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أتلفت عدداً من الحراقات النفطية البدائية في مناطق البانوراما وسبع سكور والحمر، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت المناطق المذكورة، كما ألقت القبض على المتورطين بتشغيلها، استجابة للشكاوى المتكررة من الأهالي.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الحراقات تتسبب بتلوث بيئي وانبعاثات دخانية وروائح كريهة، ما يلحق أضراراً بالبيئة ويثير استياء السكان، ولا سيما في الأحياء القريبة من مواقع تشغيلها.
وكانت قوى الأمن الداخلي في الحسكة أزالت مطلع الشهر الجاري عدداً من الحراقات النفطية العشوائية وغير المرخصة، في مناطق الداوودية وسبع سكور والبانوراما، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، والحد من الأضرار الناجمة عنها.