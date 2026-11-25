الحسكة-سانا

أتلفت قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، عدداً من ‏الحراقات النفطية البدائية بريف المحافظة الجنوبي، وذلك في ‏إطار حملة أمنية شملت عدداً من المواقع.‏

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أتلفت عدداً من ‏الحراقات النفطية البدائية في مناطق البانوراما وسبع سكور ‏والحمر، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت المناطق المذكورة، ‏كما ألقت القبض على المتورطين بتشغيلها، استجابة للشكاوى ‏المتكررة من الأهالي.‏

وأشارت المديرية إلى أن هذه الحراقات تتسبب بتلوث بيئي ‏وانبعاثات دخانية وروائح كريهة، ما يلحق أضراراً بالبيئة ويثير ‏استياء السكان، ولا سيما في الأحياء القريبة من مواقع تشغيلها.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي في الحسكة أزالت مطلع الشهر ‏الجاري عدداً من الحراقات النفطية العشوائية ‏وغير المرخصة، ‏في مناطق الداوودية وسبع سكور والبانوراما، وذلك في إطار ‌‏الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، والحد ‏من الأضرار الناجمة ‏عنها.‏