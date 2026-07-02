مرض نادر يجبر شابة بريطانية على حمل الملح معها يومياً

لندن-سانا

أجبر مرض نادر شابة بريطانية على حمل معها في كل مكان، بعد أن تسبب لديها بتسارع شديد في نبضات القلب وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ما جعل الملح جزءاً من روتينها اليومي للسيطرة على حالتها الصحية.

ونقلت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أول أمس عن كاتي فيليبس (26 عاماً) من مدينة ساوثيند، أنها فقدت وعيها بشكل مفاجئ أثناء ممارستها رياضة الجري في الجامعة وهي في الحادية والعشرين من عمرها، ليكشف الفحص الطبي لاحقاً إصابتها بالإغماء الوعائي المبهمي ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب، وهي حالة نادرة تؤدي إلى اضطراب شديد في نبض القلب وتغيرات مفاجئة في ضغط الدم.

وتعتمد كاتي حالياً على نظام صحي صارم يشمل الحفاظ على ترطيب الجسم وتناول الملح بانتظام للمساعدة في السيطرة على الأعراض، كما تحمل معها أكياساً صغيرة من الملح تحسباً لأي تدهور مفاجئ في حالتها، موضحةً أن ذلك يساعد جسمها على تنظيم ضربات القلب.

ورغم التحديات التي تواجهها، تمكنت من العودة إلى ممارسة الرياضة، والمشاركة في نصف ماراثون لندن هذا العام، في خطوة تعكس قدرتها على التكيف مع حالتها الصحية.

وتأمل كاتي بأن تسهم قصتها في زيادة وعي الآخرين بالأعراض الصحية غير المألوفة، مؤكدة أن الانتباه المبكر للتغيرات الجسدية والاستجابة لها يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى.