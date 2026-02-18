شركة أمريكية تطور نظام نقل ذكياً ينافس المترو وبكلفة أقل

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «غليدويز» الأمريكية المتخصصة في تطوير أنظمة نقل حضرية كهربائية ذاتية القيادة منخفضة التكلفة، عن إطلاق مشروع تجريبي لنظام نقل حضري يعتمد على مركبات كهربائية صغيرة تسير على مسارات مخصصة من دون سائق، بهدف توفير وسيلة نقل أسرع وأقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة.

وذكر موقع «نيو أطلس» البريطاني المتخصص في الابتكارات التقنية، أنه من المقرر بدء تشغيل المشروع جنوب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا نهاية عام 2026، مبيناً أن النظام يقوم على تشغيل كبسولات كهربائية تعمل عند الطلب وعلى مدار الساعة، لنقل الركاب مباشرة بين الوجهات من دون محطات وسيطة.

ويمتد المسار التجريبي الأول لمسافة نحو 0.8 كيلومتر، رابطاً محطة «أتلانتا سكاي ترين» في مركز جورجيا الدولي للمؤتمرات بساحة «غيت واي سنتر»، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف راكب في الساعة، وهو أداء يوازي المترو لكن بكلفة إنشاء وتشغيل أقل.

وتعتمد الكبسولات على نظام ذكاء اصطناعي ينظم حركتها ضمن قوافل منتظمة لضمان انسيابية التنقل وسرعة ثابتة، مع انخفاض في الكلف التشغيلية نتيجة الاعتماد الكامل على الكهرباء وعدم الحاجة إلى سائقين، في إطار توجه متصاعد نحو حلول نقل حضرية ذكية تحد من الازدحام والانبعاثات.