طوكيو-سانا

حدد باحثون سلالة من الفطريات النافعة أظهرت قدرة على مهاجمة الفطر المسبب لمرض البياض الدقيقي في محاصيل الفراولة والحد من انتشاره، في خطوة قد تسهم في تطوير وسائل طبيعية لمكافحة الأمراض النباتية وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.

وذكر موقع «آيت برس» الياباني المتخصص بالأخبار العلمية، أمس الأربعاء، أن الدراسة نُشرت في مجلة «مايكولوجيكال بروغرس» العلمية، وأجراها باحثون من جامعة كينداي اليابانية بالتعاون مع باحثين من المجر وأستراليا، وأظهرت أن سلالة من فطر «أمبيلومايسيس»، تحمل الرمز «إكس إس كيو»، قادرة على مهاجمة الفطر المسبب للبياض الدقيقي والحد من تكاثره.

وبيّن الباحثون أن الفطر النافع يستهدف التراكيب التي ينتج من خلالها الفطر الممرض أبواغه، وهي وحدات التكاثر التي تسهم في انتقال العدوى وانتشارها بين النباتات، وأظهرت الاختبارات التي أُجريت في البيوت المحمية قدرته على تدمير هذه التراكيب خلال فترة تراوحت بين ثمانية وتسعة أيام.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تفتح المجال أمام تطوير وسيلة حيوية لمكافحة المرض، إلا أن تطبيقها على نطاق زراعي واسع يتطلب إجراء مزيد من الاختبارات لتقييم فاعليتها في ظروف الزراعة المختلفة.

ويُعد البياض الدقيقي من الأمراض الفطرية التي تصيب أوراق الفراولة وأزهارها وثمارها، وتؤثر في نمو النباتات وإنتاجيتها وجودة المحصول، فيما يسهم ظهور سلالات فطرية مقاومة لبعض المبيدات في زيادة الاهتمام بتطوير بدائل حيوية أكثر استدامة لحماية المحاصيل.