مدريد-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن وجود ترسبات الكوليسترول في شرايين الرقبة والساقين قد ‏يشير إلى وجود ترسبات مماثلة في شرايين القلب، حتى لدى أشخاص لا تظهر عليهم ‏أعراض مرضية، ما يوفر مؤشراً يساعد على اكتشاف تصلب الشرايين في مراحله ‏المبكرة.‏

‏ ‏

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في المركز الوطني الإسباني للأبحاث القلبية ‏الوعائية (‏CNIC‏)، ونشر المركز تفاصيلها على موقعه أمس الإثنين، أن وجود هذه ‏الترسبات وحجمها في شرايين الرقبة والساقين يرتبطان بدرجة كبيرة بوجود التصلب في ‏الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب، وبمدى انتشاره وشدته.‏

‏ ‏

ويحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الدهون والكوليسترول داخل جدرانها، مكونة ‏ترسبات تعرف باللويحات، وقد تتطور هذه الحالة تدريجياً من دون أعراض واضحة، ‏كما يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت إلى تضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات ‏القلبية.‏

‏ ‏

وشملت الدراسة أشخاصاً في منتصف العمر لا يعانون من أعراض أمراض القلب، ‏وأظهرت النتائج أن نحو 12 بالمئة منهم لديهم ترسبات كوليسترول غير متكلسة في ‏الشرايين التاجية، وهي ترسبات في مراحل مبكرة لا تكشفها الفحوص التي تعتمد على ‏رصد تراكم الكالسيوم وحده. ‏

كما تبيّن أن أكثر من 90 بالمئة من هؤلاء لديهم ترسبات في شرايين الرقبة والساقين، ‏أمكن اكتشافها بالموجات فوق الصوتية.‏

‏ ‏

وتبرز أهمية هذه النتائج في إمكانية الاستفادة من فحص شرايين الرقبة والساقين للتنبه إلى ‏وجود تصلب في شرايين القلب، بما يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الذين قد ‏يحتاجون إلى تقييم أوسع لصحة القلب ومتابعة عوامل الخطر لديهم، مثل ارتفاع ‏الكوليسترول وضغط الدم.‏

‏ ‏

واستخدم الباحثون التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد لفحص الشرايين، وهي ‏تقنية لا تعتمد على الإشعاع، ويمكن بواسطتها تقييم الشرايين الرئيسية في الرقبة والساقين ‏خلال نحو خمس دقائق، وتحليل النتائج في أقل من دقيقة باستخدام أدوات الذكاء ‏الاصطناعي تحت إشراف المختصين.‏

‏ ‏

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تدعم توظيف التصوير بالموجات فوق الصوتية في تطوير ‏أساليب الوقاية المبكرة من أمراض القلب، من خلال الكشف عن التغيرات الصامتة في ‏الشرايين قبل ظهور الأعراض، وتوجيه التدخلات الوقائية وفق حالة كل شخص.‏