مدريد-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة أن وجود ترسبات الكوليسترول في شرايين الرقبة والساقين قد يشير إلى وجود ترسبات مماثلة في شرايين القلب، حتى لدى أشخاص لا تظهر عليهم أعراض مرضية، ما يوفر مؤشراً يساعد على اكتشاف تصلب الشرايين في مراحله المبكرة.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في المركز الوطني الإسباني للأبحاث القلبية الوعائية (CNIC)، ونشر المركز تفاصيلها على موقعه أمس الإثنين، أن وجود هذه الترسبات وحجمها في شرايين الرقبة والساقين يرتبطان بدرجة كبيرة بوجود التصلب في الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب، وبمدى انتشاره وشدته.
ويحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الدهون والكوليسترول داخل جدرانها، مكونة ترسبات تعرف باللويحات، وقد تتطور هذه الحالة تدريجياً من دون أعراض واضحة، كما يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت إلى تضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
وشملت الدراسة أشخاصاً في منتصف العمر لا يعانون من أعراض أمراض القلب، وأظهرت النتائج أن نحو 12 بالمئة منهم لديهم ترسبات كوليسترول غير متكلسة في الشرايين التاجية، وهي ترسبات في مراحل مبكرة لا تكشفها الفحوص التي تعتمد على رصد تراكم الكالسيوم وحده.
كما تبيّن أن أكثر من 90 بالمئة من هؤلاء لديهم ترسبات في شرايين الرقبة والساقين، أمكن اكتشافها بالموجات فوق الصوتية.
وتبرز أهمية هذه النتائج في إمكانية الاستفادة من فحص شرايين الرقبة والساقين للتنبه إلى وجود تصلب في شرايين القلب، بما يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى تقييم أوسع لصحة القلب ومتابعة عوامل الخطر لديهم، مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.
واستخدم الباحثون التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد لفحص الشرايين، وهي تقنية لا تعتمد على الإشعاع، ويمكن بواسطتها تقييم الشرايين الرئيسية في الرقبة والساقين خلال نحو خمس دقائق، وتحليل النتائج في أقل من دقيقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف المختصين.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تدعم توظيف التصوير بالموجات فوق الصوتية في تطوير أساليب الوقاية المبكرة من أمراض القلب، من خلال الكشف عن التغيرات الصامتة في الشرايين قبل ظهور الأعراض، وتوجيه التدخلات الوقائية وفق حالة كل شخص.