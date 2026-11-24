

محافظات-سانا ‏

أصيب 19 شخصاً جراء 13 حادث سير وقعت في مختلف المحافظات السورية خلال الـ ‌‏24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه قدمت الإسعافات الأولية ‏للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وعملت على إزالة آثار الحوادث ‏وتأمين أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 39 حريقاً في عموم سوريا، شملت منازل ومحال ‏التجارية، والأعشاب، والأسلاك الكهربائية، حيث جرى إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، ‏دون وقوع إصابات. ‏

وجدد الدفاع المدني تحذيره من إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏ورمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، داعياً إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة ‏حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب 15 آخرون أمس أول، جراء ‏حوادث سير عدة وقعت ‏في مختلف المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني.