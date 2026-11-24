محافظات-سانا
أصيب 19 شخصاً جراء 13 حادث سير وقعت في مختلف المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وعملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 39 حريقاً في عموم سوريا، شملت منازل ومحال التجارية، والأعشاب، والأسلاك الكهربائية، حيث جرى إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون وقوع إصابات.
وجدد الدفاع المدني تحذيره من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ورمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، داعياً إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب 15 آخرون أمس أول، جراء حوادث سير عدة وقعت في مختلف المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني.