دراسة: حرير النحل مرشح لتطوير بدائل صديقة للبيئة عن البلاستيك

واشنطن-سانا

توصل باحثون أمريكيون إلى أن حرير النحل قد يشكل بديلاً واعداً للبلاستيك، بفضل ما يتمتع به من خصائص تجمع بين القوة والمرونة والقابلية للتحلل الحيوي، في خطوة قد تسهم في تطوير مواد أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي أمس الأحد، أن باحثين من جامعة ولاية يوتا، بإشراف الدكتور أوران واسرمان، نجحوا في إنتاج أول غشاء رقيق من حرير نحلة البساتين الزرقاء، كما تمكنوا من استخلاص ألياف الحرير وإنتاج بروتيناتها في المختبر.

وأوضح الباحثون أن حرير النحل يتميز بمقاومة عالية للثقب، ومرونة كبيرة، وخصائص مضادة للميكروبات، ما يجعله مرشحاً للاستخدام في الخيوط الجراحية، وهندسة الأنسجة، والمنسوجات الطبية.

وأضافوا: إنهم طوروا طريقة جديدة لاستخلاص ألياف الحرير مباشرة من اليرقات باستخدام نظام مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، كما نجحوا للمرة الأولى في إنتاج أغشية شفافة من بروتينات حرير النحل المعدلة وراثياً.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على حرير العناكب ودودة القز، في حين تمتلك حشرات عديدة أنواعاً مختلفة من الحرير بخصائص واعدة لم تستكشف بعد بصورة كافية.

ويعمل الفريق حالياً على دمج حرير النحل مع مخاط سمكة الهاجفيش لإنتاج مواد حيوية جديدة، في خطوة قد تفتح آفاقاً واسعة لاستخدامها في التطبيقات الطبية والصناعية والبيئية، وتحد من الاعتماد على المواد البلاستيكية التقليدية.