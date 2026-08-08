شركةSuno ‎ تطور تقنيات لتعقب الموسيقا المنتجة بالذكاء ‏الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة‎ Suno ‎المتخصصة في إنتاج الموسيقا بالذكاء ‏الاصطناعي، خططاً لتطبيق تقنيات جديدة للعلامات المائية ‏والبصمات الرقمية على الأعمال الموسيقية التي تنتجها منصتها، ‏بهدف تسهيل التعرف على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ‏والحد من إساءة استخدامه وانتشاره بصورة احتيالية‎.‎

وذكر موقع “ذا فيرج” الأمريكي المتخصص في أخبار ‏التكنولوجيا في تقرير نشره أمس الجمعة، أن الشركة تعتزم طرح ‏أدوات جديدة للشفافية بما يتوافق مع معايير ناشئة في قطاع ‏الموسيقا، ويساعد المنصات على تحديد الأعمال التي أنشئت ‏باستخدام أدوات‎Suno ‎.

وأوضحت الشركة أنها تسعى كذلك إلى التعاون مع منصات ‏توزيع الموسيقا لمواجهة الاحتيال وسوء استخدام المحتوى ‏المنتج بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه انتشار الأغاني ‏الاصطناعية على خدمات البث، الأمر الذي يثير تحديات أمام ‏الفنانين وشركات الإنتاج وأصحاب حقوق الملكية الفكرية‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من سهولة إنتاج ‏كميات كبيرة من الأغاني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ‏ثم إعادة رفعها أو توزيعها عبر منصات مختلفة، ما يجعل تحديد ‏مصدرها وطريقة إنتاجها أكثر صعوبة‎.‎

وتعمل تقنيات البصمة الرقمية والعلامة المائية على ترك أثر ‏تقني يمكن استخدامه للتعرف على المحتوى حتى بعد خروجه ‏من المنصة المنتجة له، إلا أن فعالية هذه الوسائل ستعتمد على ‏قدرتها على الصمود أمام عمليات تعديل الملفات وإعادة ‏ترميزها، وعلى مدى تبني منصات التوزيع لهذه المعايير‎.‎

كما تعتزم‎ Suno ‎تحديث سياسة تنزيل الملفات التي تنتجها ‏منصتها، في خطوة تأتي بعد تسوية سابقة مع شركة Warner ‎Music Group، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن التفاصيل ‏الكاملة للسياسة الجديدة‎.‎

وتؤكد الشركة أن هدفها يتمثل في تعزيز الشفافية، واحترام حقوق ‏أصحاب الأعمال الفنية، مع ترك مسألة تقييم القيمة الفنية ‏للأعمال المنتجة بالذكاء الاصطناعي للفنانين والمنصات‎.‎

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متنامياً في صناعة الموسيقا نحو ‏تطوير أدوات قادرة على تمييز المحتوى المولد بالذكاء ‏الاصطناعي في سوق يشهد توسعاً سريعاً في إنتاج الأغاني ‏الرقمية‎.‎