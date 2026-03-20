“غوغل” تطلق تحديثات تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحليل البيانات الطبية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق مجموعة من التحديثات المتقدمة ضمن خدماتها السحابية الموجهة للقطاع الصحي، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تسهيل جمع البيانات الطبية وتحليلها بدقة وسرعة.

وذكرت شبكة CNBC أن هذه التحديثات تتيح للعاملين في الرعاية الصحية تجميع البيانات السريرية المتفرقة، وتنظيمها ضمن قوالب واضحة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات الطبية، وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات الصحية.

ويتيح النظام الجديد فهم المصطلحات الطبية المعقدة، واسترجاع البيانات المرتبطة بها من مصادر متعددة خلال وقت قصير، مع التركيز على حماية بيانات المرضى، وضمان الامتثال لمعايير الخصوصية والتشريعات الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه “غوغل” نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات في القطاع الطبي، بما يعزز دور هذه التقنيات كأدوات داعمة للعمل الطبي، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

