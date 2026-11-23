برلين-سانا

طور باحثون ألمان تصميماً مبتكراً للجسور يعتمد على الجمع بين الخشب والغرانيت بدلاً من الخرسانة، بهدف إطالة عمرها الافتراضي والحد من الانبعاثات المرتبطة بمواد البناء، مع إتاحة إمكانية تفكيك مكوناتها وإعادة استخدامها.

وذكر موقع «Ingenieur.de» الألماني المتخصص في الهندسة والتكنولوجيا، أمس الأحد، أن التصميم الجديد طوره باحثون من الجامعة التقنية في برلين، بالتعاون مع مكتب «ميباخ» الهندسي المتخصص في تصميم الجسور والمنشآت، ومن المتوقع أن يطيل عمر الجسور إلى ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف عمر الجسور الخشبية التقليدية.

ويخطط الباحثون لتنفيذ جسرين مخصصين للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في حي سبانداو بالعاصمة برلين، ليحلا محل جسرين خشبيين قديمين.

ويعتمد التصميم على وضع ألواح من الغرانيت فوق عوارض خشبية، لحمايتها من الأمطار والرطوبة والعوامل الجوية، ما يعزز متانة المنشآت ويطيل فترة استخدامها، فضلاً عن إمكانية تفكيك مكوناتها وإعادة توظيفها في مشاريع أخرى، بما يسهم في تقليل استهلاك مواد البناء والحد من الهدر.

وتندرج هذه التجربة ضمن توجهات البناء المستدام الرامية إلى تطوير منشآت أكثر متانة وأقل تأثيراً في البيئة، من خلال إطالة عمر البنية التحتية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز إعادة تدوير مواد البناء واستخدامها.